“No me importa que se vuelva en mi contra, pero debería haberlo hecho hace meses”: La respuesta de Trump tras acusación de Musk

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario defendió con firmeza su proyecto de ley fiscal y acusó al magnate de actuar con oportunismo político.

La relación entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk entró en una fase crítica este jueves, luego de que el mandatario respondiera públicamente a una polémica publicación de Musk en redes sociales.

En un mensaje en su cuenta oficial de X, Musk escribió: “Hora de soltar una gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la razón por la que no se han publicado. Ten un buen día, DJT!”.

La afirmación, interpretada como una acusación directa, sugiere que el nombre de Trump estaría vinculado a los registros asociados a Jeffrey Epstein, el financista acusado de delitos sexuales, cuyos archivos aún no han sido completamente desclasificados.

El mensaje evidenció aún más la ruptura entre ambos, después de meses de tensiones públicas.

No obstante, esta misma jornada, desde su plataforma Truth Social, Trump respondió con un mensaje contundente: “No me importa que Elon se vuelva en mi contra, pero debería haberlo hecho hace meses“.

“Este es uno de los proyectos de ley más importantes jamás presentados en el Congreso. Implica un recorte récord de gastos, 1,6 billones de dólares, y la mayor reducción de impuestos jamás otorgada”, añadió, defendiendo la iniciativa que días antes el empresario había catalogado como “una abominación repugnante”.

En el mismo tono advirtió: “Si no se aprueba, habrá un aumento de impuestos del 68%, y cosas mucho peores. Yo no he creado este desastre, solo estoy aquí para ARREGLARLO. Esto pone a nuestro país en el camino de la grandeza. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!”.

Aunque el Presidente no se refirió directamente a la acusación sobre Epstein, su mensaje deja en evidencia la creciente distancia con el CEO de Tesla y SpaceX, quien hasta hace pocos días formaba parte de su círculo de asesores más cercanos.