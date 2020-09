(CNN) – Este miércoles dieron de alta al político de la oposición rusa Alexey Navalny después de su envenenamiento casi fatal. Podría recuperarse por completo, según el hospital alemán que lo ha estado tratando desde el mes pasado.

Navalny enfermó gravemente en un vuelo desde la ciudad siberiana de Tomsk a Moscú el 20 de agosto. Inicialmente lo hospitalizaron en la ciudad de Omsk, antes que lo trasladaran en avión al hospital Charité de Berlín dos días después.

“La condición del paciente ha mejorado lo suficiente como para darle el alta de la atención hospitalaria aguda”, dijo un comunicado del Hospital Charité de Berlín.

“Alexey Navalny ha estado recibiendo tratamiento en Charité durante un total de 32 días, de los cuales 24 los pasó en cuidados intensivos”, indicaron.

“Según el progreso del paciente y su estado actual, los médicos que lo tratan creen que es posible una recuperación completa. Sin embargo, aún es demasiado pronto para evaluar los posibles efectos a largo plazo de su envenenamiento grave”, agregaron.

El gobierno alemán ha dicho que Navalny fue envenenado con un agente químico del grupo Novichok de la era soviética. Otros dos laboratorios en Francia y Suecia respaldaron la conclusión.

El Kremlin ha negado rotundamente cualquier participación, pero quedan múltiples preguntas.

Novichok también se usó en un ataque de marzo de 2018 contra el exespía ruso Sergei Skripal en la ciudad inglesa de Salisbury. Además, varios disidentes rusos han sido envenenados en el pasado.

En una actualización publicada en Instagram el sábado, Navalny había dicho que todavía no podía usar su teléfono correctamente o servirse un vaso de agua. Pero dijo que estaba en un “camino despejado” hacia la recuperación. Publicó una foto de él mismo bajando una escalera, escribiendo que estaba recuperando su capacidad física y mental.

Dos días después, el político exigió a las autoridades rusas que le devolvieran la ropa que llevaba el día que se enfermó.

“Antes de que me permitieran ir a Alemania, me quitaron toda la ropa y me enviaron allí completamente desnudo”, dijo en un comunicado. “Teniendo en cuenta el hecho de que se encontró Novichok en mi cuerpo, y es muy probable que exista un método de contacto de envenenamiento, mi ropa es una prueba material muy importante”, explicó.

La declaración del lunes coincidió con la fecha de vencimiento de una investigación preliminar sobre el incidente por parte de las autoridades rusas, que no resultó en una investigación criminal. La portavoz de Navalny, Kira Yarmysh, dijo que el gobierno ruso había hecho la vista gorda ante el incidente.