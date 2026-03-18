Cuba advierte “resistencia inexpugnable” ante amenazas de Trump sobre Cuba

El presidente Díaz-Canel respondió a las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual acción contra la isla y acusó a Estados Unidos de amenazar “casi a diario” con derrocar el orden constitucional. El cruce ocurre en medio de la crisis energética en Cuba y de contactos recientes entre ambos países.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lanzó este miércoles una dura advertencia frente a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la isla y aseguró que cualquier intento de agresión externa encontrará una “resistencia inexpugnable”.

A través de su cuenta en X, el mandatario cubano afirmó que “ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, en una respuesta directa al endurecimiento del discurso desde Washington.

Díaz-Canel acusó además a Estados Unidos de amenazar públicamente a Cuba “casi a diario” con derrocar por la fuerza el orden constitucional, y sostuvo que Washington utiliza como argumento la crisis económica de la isla, pese a que esa situación, según La Habana, ha sido agravada por décadas de sanciones y por la reciente presión sobre el suministro de combustible.

#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas. Pretenden y anuncian planes… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

La reacción del mandatario cubano se produjo después de una serie de declaraciones de Trump, quien en los últimos días afirmó que espera tener “el honor” de tomar o “liberar” Cuba, en medio del recrudecimiento de la crisis energética y de las tensiones diplomáticas entre ambos países.

El choque verbal llega, además, en un momento especialmente delicado para La Habana. Esta semana, Cuba logró restablecer su red eléctrica tras un apagón nacional de 29 horas, en un escenario marcado por escasez de combustible, deterioro de infraestructura y nuevas restricciones impulsadas desde Estados Unidos.

Pese a la escalada retórica, ambas partes han mantenido contactos recientes. Reuters reportó hace pocos días que Cuba abrió conversaciones con Estados Unidos en medio de la crisis, mientras el Gobierno cubano también avanzó en la liberación de presos tras gestiones vinculadas al Vaticano.