Cristina Fernández de Kirchner vuelve a los tribunales de Argentina para declarar en una causa por corrupción

La exmandataria, que cumple prisión en su domicilio desde 17 de junio de 2025 por una condena relacionada por otro caso de corrupción, recibió el apoyo de un grupo de seguidores cuando salió de su apartamento para dirigirse al tribunal.

(EFE) – La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) denunció este martes “prácticas mafiosas” en el Poder Judicial durante su declaración ante un tribunal que la acusa, dentro de la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”, de liderar una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios.

Fernández, que cumple prisión en su domicilio desde 17 de junio de 2025 por una condena relacionada por otro caso de corrupción, recibió el apoyo de un grupo de seguidores cuando salió de su apartamento para dirigirse al tribunal.

“En el caso de los cuadernos hay prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, argumentó ante el tribunal, antes de añadir: “Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas”.

Durante su declaración, Fernández señaló que “construyeron las pruebas, hubo ‘forum shopping’ (elección estratégica del tribunal más favorable para presentar la demanda) y apretaron y amenazaron a los empresarios”.

Criticó el uso de la figura del “imputado colaborador” —figura legal a la que se acogieron varios de los empresarios implicados en la causa para disminuir sus penas— y denunció que se aplicó la ley del arrepentido de manera “delictiva y criminal” por parte del entonces juez de la causa Claudio Bonadio y el fiscal que realizó la investigación Carlos Stornelli.

Bonadio, quien murió en 2020 durante la pandemia de covid-19, mantuvo una confrontación conocida con Fernández de Kirchner y estuvo a cargo de algunas de las principales causas de corrupción en su contra, así como de su entorno político y familiar.

La exmandataria, quien está imputada por 204 hechos de cohecho pasivo, comparó este juicio con el de su condena en la causa Vialidad, por la que cumple seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Denunció, además, persecución política y se negó a responer preguntas ante el tribunal. “Investiguen. Me parece que es un gran disparate esta causa. Me gustaría que me digan cómo fue, cómo me pagaron”, dijo.

Tras regresar de declarar ante el tribunal Fernández se asomó por el balcón de su domicilio, donde cumple arresto domiciliario, para saludar a cientos de sus seguidores reunidos en la calle para pedir su liberación.