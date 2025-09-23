Crimen impacta en Nueva Zelanda: Mujer mató a sus dos hijos y escondió sus cuerpos en maletas por años

Los restos de los menores de 6 y 8 años fueron encontrados dentro de un equipaje en un almacén abandonado en Auckland, activando de inmediato la persecusión de la madre quien había escapado hacia Corea del Sur. Si bien su defensa había alegado demencia, esta fue rechazada.

(CNN) – Un jurado de Nueva Zelanda declaró el martes culpable a una mujer de asesinar a sus dos hijos y dejar sus cuerpos en maletas durante años antes de que fueran descubiertos.

El veredicto significó que el jurado del Tribunal Superior de Auckland rechazó la defensa por demencia presentada por los abogados de Hakyung Lee, quien huyó a Corea del Sur tras los asesinatos antes de ser extraditada para ser juzgada. El veredicto se emitió rápidamente horas después de que el jurado fuera enviado a deliberar el martes por la mañana.

Lee fue acusada de matar a Minu Jo, de 6 años, y a Yuna Jo, de 8, en junio de 2018. Los restos de las niñas fueron encontrados dentro de un equipaje en un almacén abandonado en Auckland en agosto de 2022.

Lee, ciudadana neozelandesa, viajó a Corea del Sur y cambió su nombre en 2018, poco después del supuesto asesinato de los niños. Nació en Corea del Sur y anteriormente se llamaba Ji Eun Lee.

Lee, de 45 años, fue extraditada de Corea del Sur en noviembre de 2022. Ella negó los cargos, y sus abogados argumentaron que estaba demente en el momento de los asesinatos. Los niños fueron asesinados siete meses después de que su esposo falleciera de cáncer.

Los restos de los niños fueron descubiertos después de que Lee dejara de pagar las tarifas de alquiler de la unidad de almacenamiento de Auckland cuando atravesó dificultades financieras en 2022. El contenido del casillero se subastó en línea y los compradores encontraron los cuerpos adentro.

El juez Geoffrey Venning ordenó que Lee permanezca bajo custodia hasta que sea sentenciada el 26 de noviembre. El asesinato conlleva una pena de cadena perpetua obligatoria en Nueva Zelanda, y los jueces deben fijar una pena de prisión de al menos 10 años antes de que un delincuente pueda solicitar la libertad condicional.

Venning declaró que el inicio del juicio el 8 de septiembre sería angustioso para Lee y le autorizó a presenciarlo desde otra sala del tribunal. Regresó al banquillo para el veredicto del martes, con la cabeza gacha y el cabello cubriéndole el rostro, según informaron medios neozelandeses.