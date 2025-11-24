Corte Suprema ratifica que Jair Bolsonaro seguirá en prisión preventiva: Jueces advirtieron “riesgo inminente de fuga”

El tribunal consideró que el exmandatario incumplió medidas cautelares e intentó manipular su tobillera electrónica, lo que eleva el riesgo de fuga.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Brasil reunió este lunes la mayoría necesaria para ratificar la orden de detención preventiva contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece en la sede de la Policía Federal en Brasilia desde el sábado. La resolución mantiene sin cambios la medida dictada por el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso por el que Bolsonaro recibió una condena por golpismo.

Moraes, primer magistrado en votar, sostuvo que el exmandatario admitió haber inutilizado la tobillera electrónica que debía portar mientras cumplía prisión domiciliaria. A juicio del magistrado, esto constituye una “falta grave” y demuestra un intento de obstruir el control judicial.

Los jueces Flávio Dino y Cristiano Zanin también respaldaron la continuidad de la prisión preventiva. Ambos integran el Supremo por nominación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La magistrada Cármen Lúcia Antunes, última en votar, tiene plazo hasta las 20:00 horas.

Moraes señaló que la manipulación de la tobillera y la convocatoria de seguidores a una vigilia cerca de la residencia de Bolsonaro fortalecen la tesis de un “riesgo inminente de fuga”. Según el juez, dichas acciones podrían facilitar confusión y permitir que el expresidente escapara de la supervisión policial.

Bolsonaro, de 70 años, reconoció haber quemado la tobillera electrónica con un soldador. Sin embargo, en una audiencia del domingo negó que su intención fuera fugarse, aludiendo un episodio de “paranoia” y “alucinaciones” por la mezcla de medicamentos, entre ellos pregabalina y sertralina, según el acta judicial.

El exmandatario cumplía prisión domiciliaria desde agosto. Presenta antecedentes de problemas de salud que atribuye a secuelas de la puñalada que sufrió durante la campaña presidencial de 2018.