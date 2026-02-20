Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que los aranceles generalizados impuestos por Trump son ilegales

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión de la mayoría y la corte acordó, por una votación de 6 a 3, que los aranceles excedieron la ley.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles radicales en todo el mundo, una derrota estrepitosa para la Casa Blanca en un tema que ha sido central para la agenda económica y de política exterior del presidente.

La decisión es, posiblemente, la derrota más importante que la segunda administración de Trump ha sufrido ante la Corte Suprema, la cual el año pasado se puso del lado del presidente repetidamente en una serie de fallos de emergencia sobre inmigración, el despido de líderes de agencias independientes y recortes profundos al gasto público.

“El presidente reivindica el poder extraordinario de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts para el tribunal. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de esa autoridad reivindicada, él debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.

La autoridad de emergencia en la que Trump intentó apoyarse, dijo el tribunal, “se queda corta”.