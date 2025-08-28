Corte ordena a padre pagar Netflix, celular e internet como parte de la pensión alimenticia de su hijo en Argentina

La resolución, emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, establece que elementos digitales y de streaming forman parte del entorno educativo y social del menor, por lo que deben considerarse esenciales.

La justicia argentina determinó que un padre deberá hacerse cargo no solo de los gastos tradicionales de su hijo menor, sino también de servicios como Netflix, internet, televisión por cable y telefonía móvil.

La resolución, emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmó una sentencia anterior que ya había definido estos servicios como parte del paquete de obligaciones económicas del progenitor.

La medida contempla que el padre pague el 70% de la pensión alimenticia en efectivo, además del 50% de ciertos gastos adicionales considerados esenciales.

Gastos digitales entran en el concepto de manutención

El tribunal consideró que los servicios digitales forman parte de la vida cotidiana de los menores y cumplen un rol tanto educativo como social, recogió Meganoticias.

Por ello, ordenó incluir expresamente el abono de plataformas de streaming, conectividad y actividades escolares extracurriculares dentro del régimen alimentario.

Además, el monto de la pensión será ajustado cada tres meses, conforme al índice de costo de vida del INDEC, el organismo oficial de estadística argentino.

En paralelo, el fallo también resolvió poner fin a la obligación del padre de seguir pagando pensión para su otro hijo, quien ya alcanzó los 21 años de edad.