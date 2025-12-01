“Una señal alentadora”: Confirman cierre de agujero en la capa de ozono que fue registrado en 2019

El programa europeo informó que el agujero sobre la Antártida desapareció el 1 de diciembre, con su menor tamaño en cinco años. El CAMS destacó que los avances refuerzan el efecto del Protocolo de Montreal en la recuperación de la capa de ozono.

(Con información de EFE) – El componente de monitoreo climático de Copernicus confirmó que el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida se cerró el pasado 1 de diciembre, marcando el cierre más temprano desde 2019 y el tamaño más reducido de los últimos cinco años.

El organismo europeo detalló que, por segundo año consecutivo, el agujero fue relativamente pequeño en comparación con los de 2020-2023, y presentó concentraciones de ozono más elevadas. La directora del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS), Laurence Rouil, calificó el avance como una señal positiva. “Refleja el progreso estable que estamos observando de año en año en la recuperación de la capa de ozono gracias a la prohibición de las SAO”, señaló.

Rouil apuntó que el resultado muestra el impacto del Protocolo de Montreal, acuerdo internacional que limitó la producción de sustancias que agotan el ozono. “Es un recordatorio de lo que puede lograrse cuando la comunidad internacional trabaja unida”, añadió.

Este año, el agujero comenzó a formarse a mediados de agosto y alcanzó su máxima extensión a comienzos de septiembre, con 21,08 millones de kilómetros cuadrados, lejos del récord de 26,1 millones registrado en 2023. Entre septiembre y octubre se mantuvo entre 15 y 20 millones de kilómetros cuadrados, para luego disminuir con rapidez en noviembre hasta su cierre total.

Copernicus destacó que en 2025 el agujero registró un mínimo de columna de ozono por encima del promedio y un déficit de masa más bajo, lo que indica concentraciones superiores de ozono en la estratosfera antártica. No obstante, advirtió que los episodios más grandes de los últimos años recuerdan que, sin las regulaciones internacionales, el deterioro habría sido potencialmente catastrófico.