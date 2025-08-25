Conflicto Venezuela-EE.UU.: Experto analiza por qué podría aumentar en cualquier momento

El experto en estrategias militares, Alfonso Kaiser, analizó el nuevo capítulo del conflicto entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump.

La relación exterior entre Venezuela y Estados Unidos atraviesa un nuevo episodio de tensión tras la decisión de la administración de Donald Trump de desplegar tres destructores de misiles guiados Aegis, junto con personal militar, en las cercanías de las costas venezolanas.

Según la Casa Blanca, la medida forma parte de los esfuerzos de Washington por “combatir amenazas” ligadas a cárteles de droga latinoamericanos.

¿Qué son los buques Aegis?

Alfonso Kaiser, experto en estrategias militares y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (UANDES), explica que estos destructores cuentan con una alta capacidad de combate:

Pueden enfrentar blancos en tierra, mar y aire.

Transportan más de 100 misiles de distinto alcance.

Poseen sistemas de detección que permiten bloquear movimientos desde y hacia Venezuela.

“Su objetivo en este caso es bloquear todo lo que salga de Venezuela, ya que tienen muy buenos medios de detección”, precisa el especialista.

Fuerzas desplegadas en la región

El plan contempla la participación de 4.000 soldados estadounidenses en operaciones en el sur del Caribe. Sin embargo, Kaiser aclara que estos efectivos no se encuentran a bordo de los destructores, ya que su misión es de combate y no de transporte. Los soldados están destinados al Comando Sur de Estados Unidos, con base en Miami.

En respuesta, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio.

Un bloqueo con antecedentes

Para el académico, este movimiento militar es parte de una ofensiva progresiva de Washington contra el régimen venezolano, que ya ha incluido:

Recompensas millonarias por información sobre Maduro y otros líderes del denominado Cartel de los Soles.

Congelamiento de activos por más de 700 millones de dólares pertenecientes a la élite chavista.

El actual despliegue de buques militares con capacidad de bloquear puertos y espacio aéreo venezolano.

“Este conflicto podría escalar en cualquier momento”, advierte Kaiser, quien considera el bloqueo como “un componente más de la ofensiva que impulsa el gobierno de Trump”.