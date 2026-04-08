Conflicto en Medio Oriente: Vicepresidente de EE. UU. califica el alto al fuego con Irán como una “tregua frágil”

J. D. Vance advirtió que si los iraníes “mienten, hacen trampa, o intentan impedir que se concrete incluso la frágil tregua que hemos establecido, no estarán contentos”.

(CNN) – El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que ayudó en las últimas horas de negociación que dieron como resultado un alto el fuego con Irán, calificó el acuerdo de “tregua frágil” que le había enseñado mucho sobre el sistema iraní.

En declaraciones desde Budapest (Hungría), Vance afirmó que la respuesta de Irán había variado según el grupo dentro del gobierno.

E indicó que el ministro de Asuntos Exteriores había reaccionado favorablemente al plan, pero que otros habían estado “mintiendo” sobre los logros militares de Estados Unidos y los términos del alto el fuego.

“Por eso digo que esta tregua es frágil”, afirmó. “Hay quienes claramente quieren sentarse a la mesa de negociaciones y colaborar con nosotros para encontrar un buen acuerdo, y luego hay quienes mienten incluso sobre la frágil tregua que ya hemos alcanzado”.

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“Si los iraníes están dispuestos de buena fe a colaborar con nosotros, creo que podemos llegar a un acuerdo”, continuó Vance. “Si mienten, si hacen trampa, si intentan impedir que se concrete incluso la frágil tregua que hemos establecido, no estarán contentos”.

Dijo que el presidente Donald Trump le había pedido a su equipo que, por el momento, se abstuviera de utilizar ciertas herramientas militares, diplomáticas y económicas para presionar a Irán.

Pero afirmó que esas opciones seguían sobre la mesa si Irán no negocia de forma positiva para lograr un fin definitivo de la guerra.

“Nos ha dicho que vayamos a la mesa de negociaciones”, dijo refiriéndose a Trump. “Pero si los iraníes no hacen exactamente lo mismo, se darán cuenta de que el presidente de Estados Unidos no se anda con rodeos. Es impaciente. Está impaciente por avanzar”.