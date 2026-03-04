Conflicto en Medio Oriente entra en su quinto día: Esto es lo que ha pasado en las últimas horas

Las fuerzas israelíes informaron que están atacando sitios de lanzamiento y sistemas de defensa aérea. Asimismo, la organización de Derechos Humanos, Human Rights Activists News Agency cifró en más de 1.000 los fallecidos en Irán desde el inicio de los ataques el sábado pasado.

(CNN) – Las fuerzas israelíes dicen que han lanzado lo que describieron como una nueva “amplia ola” de ataques contra Irán.

Está atacando sitios de lanzamiento, sistemas de defensa aérea y otra infraestructura.

El anuncio se produce después de que Irán llevara a cabo una nueva ola de ataques contra Israel durante la noche.

Las fuerzas israelíes dicen que interceptaron misiles lanzados desde el Líbano

Las fuerzas israelíes dijeron que detectaron varios misiles que cruzaron desde el Líbano hacia territorio israelí la madrugada del miércoles (hora local) e interceptaron la mayoría.

Las sirenas sonaron en el norte de Israel antes del ataque, dijeron los militares.

“La mayoría de los proyectiles fueron interceptados por la Fuerza Aérea de Israel, y otro proyectil cayó en la zona. No se reportaron heridos”, añadieron.

Las fuerzas israelíes ordenan más evacuaciones en el sur del Líbano

Las fuerzas israelíes han publicado una nueva orden de evacuación para más de una decena de pueblos y localidades libanesas, advirtiendo que los ataques eran inminentes.

La lista más reciente nombra 16 lugares, en su mayoría en el sur del Líbano, donde las fuerzas israelíes han estado atacando posiciones de Hezbollah, y dijo a los residentes que se mantuvieran al menos a 1.000 metros de distancia.

“Preserven su seguridad y la de sus seres queridos: evacúen inmediatamente y no regresen a los pueblos y localidades en esta etapa”, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel en su advertencia.

Tailandia pide a los residentes que no hagan compras de pánico de gasolina ante largas filas en las estaciones de servicio

Los efectos de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se están sintiendo en todo el mundo, incluso en Tailandia, donde las autoridades instan a las oficinas del gobierno a reducir el consumo de energía y piden a los residentes que no hagan compras de pánico ni acaparen combustible.

Este martes se vieron largas filas de vehículos en estaciones de gasolina, ante el temor de que la ampliación del conflicto en Medio Oriente interrumpa las rutas marítimas y eleve aún más los precios.

“Solicitamos la cooperación del público para abstenerse de acaparar combustible; confirmamos que el suministro es suficiente para satisfacer la demanda”, dijo el Ministerio de Energía del país del sudeste asiático en un comunicado.

Por su parte, el ministro de Defensa de Tailandia dijo: “Reduzcan la frecuencia del uso de vehículos para transporte o misiones oficiales, organizando viajes compartidos o utilizando vehículos más pequeños y eficientes en consumo de combustible”.

Las autoridades también alientan a los empleados de oficinas gubernamentales a considerar el trabajo desde casa para “reducir el consumo nacional total de combustible y energía”, según el comunicado.

Este martes se vieron largas filas de autos en estaciones de servicio en Bangkok, y el Gobierno alentó a los residentes a evitar las compras de pánico y el acaparamiento de combustible.

Más de 1.000 civiles muertos en Irán desde que comenzó la guerra, según grupo de DD.HH.

Más de 1.000 personas, incluidos niños, han muerto en Irán desde que comenzó la guerra el sábado, según la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos.

El grupo de derechos humanos dijo que, hasta la tarde del martes (hora de Miami), al menos 1.097 civiles habían muerto, incluidos 181 niños.

Más de 5.400 civiles, incluidos 100 niños, han resultado heridos, informó HRANA.

El grupo dijo que su informe es preliminar y está verificando cientos de muertes adicionales reportadas.

