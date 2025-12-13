Confiscan 59.138 dólares a chileno en Argentina por contrabando de divisas

Un tribunal de Buenos Aires ordenó el decomiso total del dinero, incluyendo la suma que estaba dentro del límite legal permitido, tras considerar que todo formaba parte de un mismo hecho delictivo.

La Justicia argentina decidió que todo el dinero es objeto del delito y ordenó el decomiso total de 59.138 dólares que un ciudadano chileno intentó sacar del país oculto en su equipaje en 2020.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 de Buenos Aires resolvió que incluso los 10.000 dólares que estaban dentro del límite legal para exportar sin declarar deben ser confiscados, argumentando que la suma completa formaba parte de un único intento de contrabando.

Un fallo que cierra un debate legal prolongado

El condenado, quien ya recibió una pena de más de dos años de prisión en suspenso en 2024, intentó sacar el dinero fraccionado y oculto en su ropa y equipaje de mano. La jueza Sabrina Namer fundamentó que “la totalidad del dinero secuestrado fue el objeto del delito”, rechazando el reclamo de la defensa para que se devolviera la porción que no excedía el límite legal.

Según reportó Infobae, la fiscalía había advertido que devolver esos fondos debilitaría el efecto preventivo de la ley, ya que incentivaría a otros a intentar maniobras similares. Con esta resolución, el Estado argentino se queda con la totalidad del dinero intervenido en el aeropuerto de Ezeiza.