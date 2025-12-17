Confirman que Machado abandonó Oslo después de la ceremonia del Premio Nobel

Según su equipo, Machado se encuentra bien y continúa con citas médicas para su pronta recuperación. Su traslado desde Venezuela, que duró casi 16 horas y combinó viaje en barco y jet privado, fue descrito como “la operación más difícil y delicada” por el veterano de las fuerzas especiales que la acompañó.

(CNN) – La líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, abandonó Oslo, escribió su coordinador de relaciones internacionales, Pedro Urruchurtu Noselli, en una publicación en X

“Según lo confirmado por el primer ministro de Noruega, ya no se encuentra en la ciudad de Oslo”, decía la publicación de Noselli. “Se encuentra bien y durante estos días está asistiendo a citas médicas con un especialista para su pronta y completa recuperación”.

CNN intenta averiguar adónde viajó Machado. Machado se recupera de una fractura de vértebra que sufrió durante su viaje secreto para salir de Venezuela y viajar a Noruega para recibir el Nobel la semana pasada.

Machado, una de las voces más críticas contra el Presidente venezolano Nicolás Maduro, pasó 11 meses escondida en Venezuela por temor por su vida y su libertad.

Pero la semana pasada abandonó su refugio para emprender un difícil y peligroso viaje a Oslo. Si bien no acudió a la ceremonia del miércoles por la mañana, donde su hija recibió el premio en su nombre, sí compareció ante el público al día siguiente.

El veterano de las fuerzas especiales estadounidenses Bryan Stern, fundador de la Fundación de Rescate Grey Bull, afirmó que su equipo de rescate sacó al premio Nobel de Venezuela. Stern declaró a CNN que la extracción duró casi 16 horas y se llevó a cabo principalmente de noche y en aguas turbulentas.

Tras un viaje en barco y un jet privado, Machado llegó a Noruega el 10 de diciembre. Allí se reunió con su hija e hizo su primera aparición pública en casi un año, saludando a la multitud desde el balcón del Grand Hotel de Oslo.

“En general, esta es la operación más difícil, de más alto perfil y más delicada que hemos realizado”, dijo Stern, quien agregó que le rogó a Machado que no regresara a Venezuela.

Machado ha dicho anteriormente que su intención es regresar a su país.