Condenan al expresidente francés Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión en juicio por financiamiento libio de su campaña de 2007

El tribunal ordenó que Sarkozy se presente en los próximos días ante la Fiscalía para hacer efectiva la condena.

(EFE) – El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este jueves a cinco años de cárcel por asociación de malhechores con el fin de obtener financiación del régimen libio de Muamar Gadafi para su campaña de 2007, la que le condujo al Elíseo.

Un tribunal de Paris ordenó que Sarkozy se presente en los próximos días ante la Fiscalía para hacer efectiva la condena.

El tribunal declaró a Sarkozy culpable de asociación delictiva en una conspiración entre 2005 y 2007 para financiar su campaña con fondos procedentes de Libia a cambio de favores diplomáticos.

Aunque lo absolvió de otros tres cargos respecto a corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campañas y encubrimiento de malversación de fondos públicos.

Con esta sentencia, Nicolas Sarkozy se convierte en el primer expresidente francés en ser declarado culpable de aceptar fondos extranjeros ilegales para ganar un cargo.