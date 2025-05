Cómo una cajetilla de cigarros permitió detener al sospechoso por un asesinato de hace 50 años en Estados Unidos

En febrero de 1977, Jeanette Ralston fue encontrada sin vida en el asiento trasero de su auto.

(CNN) — Casi medio siglo después de que una joven californiana fuera estrangulada, las autoridades afirman que una huella dactilar en un cartón de cigarrillos ha conducido a un arresto.

Willie Eugene Sims fue detenido en Jefferson, Ohio, en relación con la muerte de Jeanette Ralston, según un comunicado emitido el viernes por la Fiscalía del Condado de Santa Clara.

Sims, de 69 años, fue acusado de asesinato y compareció el viernes ante el Tribunal del Condado de Ashtabula antes de ser enviado a California.

Ralston fue encontrada muerta en el asiento trasero de su Volkswagen Beetle el 1 de febrero de 1977 en San José, según la Fiscalía del Condado de Santa Clara. Su cuerpo fue hallado en la cochera de un complejo de apartamentos cerca del bar donde, según sus amigos, fue vista por última vez.

Había sido estrangulada con una camisa de manga larga, y la evidencia parecía indicar que fue agredida sexualmente, según la fiscalía. Su vehículo mostraba señales de haber sido incendiado sin éxito.

Sus amigos dijeron en ese momento que la vieron salir del bar con un hombre desconocido la noche anterior, diciendo que volvería en 10 minutos, pero nunca regresó. La Policía entrevistó a los amigos y a otros testigos y creó un retrato del sospechoso. Sin embargo, la investigación se estancó.

Una huella dactilar encontrada en el cartón de cigarrillos de Ralston en su auto coincidió con la de Sims el otoño boreal pasado, después de que las fuerzas del orden solicitaran pasar la huella por el sistema actualizado del FBI, según informaron los fiscales.

A principios de este año, funcionarios de la Fiscalía y la Policía de San José fueron a Ohio para recolectar ADN de Sims. Los fiscales afirman que coincidía con el ADN encontrado en las uñas de Ralston y en la camisa utilizada para estrangularla.

“Cada día, la ciencia forense mejora y cada día más criminales están cerca de ser capturados”, declaró el fiscal del distrito, Jeff Rosen, en un comunicado. “Los casos pueden envejecer y ser olvidados por el público. No olvidamos ni nos damos por vencidos”.

William Weigel, supervisor del equipo de homicidios de la oficina del defensor público del condado de Santa Clara, confirmó el lunes que el caso se le había asignado a Lara Wallman. Agregó que su oficina aún no puede comentar sobre las pruebas porque no las han visto, pero advirtió al público que no saque conclusiones precipitadas.

“Es fundamental que dejemos que el sistema se desarrolle por sí solo y que nuestra parte realice su propia revisión e investigación independiente del caso antes de emitir un juicio precipitado”, declaró.

En 1977, Sims era soldado raso del ejército asignado a unos 100 kilómetros (68 millas) al sur de San José, según informaron los fiscales.

Un año después de la muerte de Ralston, un jurado en un caso separado condenó a Sims por agresión con intención de cometer asesinato en el condado Monterey y lo condenó a cuatro años de prisión, según consta en los registros judiciales.

El hijo de Ralston, Allen Ralston, tenía 6 años cuando ella falleció. Declaró a WOIO-TV que se siente agradecido y aliviado de que finalmente se haya realizado un arresto. “Me alegra que a alguien le importara”, dijo sobre el caso.