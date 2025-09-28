Cómo la presión de los consumidores venció la campaña de presión de Trump contra Jimmy Kimmel

Aunque fue impulsada por críticas del expresidente Donald Trump, la decisión de Disney de restablecer el show respondió principalmente al descontento de televidentes, anunciantes y empleados. La reacción pública, que incluyó protestas y amenazas de boicot, obligó a cadenas locales como Sinclair y Nexstar a revertir su bloqueo.

(CNN) – El tira y afloja en torno a Jimmy Kimmel fue sobre la libertad de expresión, sí, pero también sobre el libre mercado.

La restauración del programa de Kimmel esta semana fue en parte resultado de la presión de los consumidores ante la suspensión del programa nocturno.

Las opiniones de televidentes molestos, anunciantes cautelosos y empleados frustrados influyeron en los ejecutivos que finalmente devolvieron el programa al aire, a pesar de los comentarios amenazantes del presidente Trump sobre Kimmel.

El drama de una semana es prueba de que los consumidores “tienen un poder extraordinario”, escribió el exsecretario de Trabajo Robert Reich en un ensayo.

“Cuando nuestra indignación se traduce en retener nuestro dinero como consumidores, una gran corporación como Disney se ve obligada a escuchar y responder”, escribió Reich, instando a los lectores a “recordar esto” para la próxima vez.

“La credibilidad de ABC y la reputación de Disney dependen de un liderazgo inquebrantable en su defensa”, escribieron los firmantes al CEO de Disney, Bob Iger.

Los dueños de estaciones de televisión locales también sintieron la presión. Empleados de algunas estaciones reportaron haber recibido una avalancha de llamadas de fans irritados de Kimmel.

Incluso después de que Disney restableciera el programa de Kimmel el martes, dos gigantes de la televisión local se negaron a transmitir el programa en decenas de estaciones afiliadas a ABC. Pero ambas compañías, Sinclair y Nexstar, cedieron el viernes sin obtener nada evidente a cambio.

El inusual apagón puso de relieve las tensiones de larga data entre las afiliadas locales y las cadenas nacionales, así como el poder limitado de las afiliadas.

La relación está regida por contratos legales conocidos como acuerdos de afiliación. Si bien los propietarios locales pueden optar por suspender parte de la programación nacional, esos casos de “derecho a rechazar” suelen ser excepcionales y no están relacionados con protestas de tinte político.

Una suspensión prolongada de un programa como “Jimmy Kimmel Live!”, habría llevado a Disney a considerar sus opciones legales y a buscar otros socios afiliados en los mercados locales afectados.

Pero Disney tenía la mayoría de las cartas en esta disputa, a pesar del apoyo público del regulador televisivo de la administración Trump, Brendan Carr, a Nexstar y Sinclair.

Carr impulsó la controversia sobre Kimmel el 17 de septiembre al condenar los comentarios del comediante tras el asesinato de Charlie Kirk. Carr también amenazó a Disney, lo que llamó la atención dado que compañías como Nexstar necesitan su aprobación para adquirir más estaciones. Cuando Nexstar y Sinclair anunciaron que suspenderían el programa de Kimmel, Carr las elogió, afirmando que los propietarios de las estaciones estaban siendo “receptivos a las necesidades y valores de las comunidades locales a las que sirven”.

La reacción posterior provocó protestas a favor de la libertad de expresión no solo frente a las oficinas de Disney, sino también en algunas de las estaciones propiedad de Nexstar y Sinclair.

Afuera de WTNH, la afiliada de ABC en Bridgeport, Connecticut, un manifestante le dijo a una estación rival, WVIT, que el apagón fue una llamada de atención sobre la propiedad de los medios: “No tenía idea antes de que todo esto sucediera. De hecho, me pregunté, ¿quién es Nexstar? Así que es una lección para todos nosotros”.

También fue una lección sobre la economía de la televisión local. Las estaciones necesitan atraer televidentes; de lo contrario, no pueden vender tiempo publicitario a negocios locales ni cobrar tarifas de retransmisión a los distribuidores.

Aunque Trump dice que Kimmel tiene “malos ratings”, Kimmel se ha mantenido en un panorama de televisión nocturna cada vez más reducido, y cualquier programación alternativa improvisada en el horario de Kimmel probablemente resultó en menores audiencias para las estaciones de Sinclair y Nexstar.

Las audiencias más bajas suelen traducirse en menos ingresos publicitarios para las estaciones locales.

El poder de los consumidores

En algunas de las ciudades donde Sinclair y Nexstar bloquearon a Kimmel, activistas presionaron a los anunciantes para que dejaran de comprar tiempo al aire en las afiliadas de ABC.

Listas de boicot circularon en sitios como Reddit. Allen Goldstein, quien organizó una campaña contra KOMO, la estación de Sinclair en Seattle, escribió en Facebook que “Sinclair se está acercando a la FCC, ahora armada, al restringir la libertad de expresión, oscurecer la verdad y promover una agenda fascista”.

Tanto Sinclair como Nexstar afirmaron que no fueron influenciados por los comentarios públicos de Carr contra Kimmel.

Periodistas en algunas estaciones de Nexstar y Sinclair se sintieron perturbados durante el apagón porque se sentían peones en una batalla política. Reporteros y productores tuvieron que alargar los noticieros nocturnos para llenar el espacio, mientras ignoraban la noticia sobre Kimmel y esquivaban las quejas de los televidentes.

En un comunicado, Sinclair también hizo referencia a la reacción que siguió al apagón de Kimmel, diciendo que recibió “comentarios reflexivos de televidentes, anunciantes y líderes comunitarios que representan una amplia gama de perspectivas”.

Críticos de la campaña continua de Trump para expandir el poder presidencial —por ejemplo, presionando a las empresas de medios para cambiar el contenido nocturno— señalaron el episodio de Kimmel como una clara ilustración del poder del consumidor.

“Vimos el poder de la gente en los últimos días, y fue contundente, y movió una decisión en la dirección correcta”, dijo Kamala Harris después de que Disney restableciera a Kimmel.