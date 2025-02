“Un momento que no estoy segura haber visto antes”: La trastienda de la tensa reunión de Trump con Zelensky

Un tenso encuentro tuvo lugar este viernes en la Oficina Oval de La Casa Blanca, donde se reunieron los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, además de otras autoridades y representantes de ambos países.

En la instancia se buscaba abordar los acuerdos para llegar a un cese al fuego entre Rusia y Ucrania, luego de la invasión por parte del gigante euroasiático en 2022, en el contexto de los intentos ucranianos por ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Además, se esperaba la firma de un acuerdo para la extracción de minerales en Ucrania, el cual finalmente no fue firmado.

La periodista Kaitlan Collins de CNN Internacional, corresponsal jefa de la Casa Blanca y presentadora de The Source, estuvo en la Oficina Oval al momento de lo ocurrido y esto fue lo que relató.

“Lo que acaba de ocurrir en la Oficina Oval es nada menos que particular”, comenzó contando Collins. “Lo que comenzó con preguntas sobre las garantías de seguridad para un alto el fuego con Ucrania se convirtió en un enfrentamiento a gritos entre Trump, Vance y Zelensky. Trump estaba furioso y terminó diciendo: ‘Te hemos dado poder para que seas un tipo duro… O haces un trato o nos vamos. No tienes las cartas'”.

