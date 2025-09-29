Cómo se desarrolló el tiroteo masivo y un incendio devastador en una iglesia mormona de Michigan que dejó al menos 4 muertos

El atacante murió en un enfrentamiento con la policía. Las autoridades investigan el hecho como un acto de violencia selectiva contra la fe mormona, mientras continúa la búsqueda de posibles víctimas entre los escombros de la capilla destruida.

(CNN) – Muy por debajo de las agujas puntiagudas de cada capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se encuentra un cartel que dice: “Visitantes bienvenidos”, un testimonio de los sólidos esfuerzos evangelizadores de la fe.

Pero el domingo por la mañana, un ex marine y veterano de la guerra de Irak se aprovechó de los brazos abiertos de la denominación: estrelló su camioneta contra una iglesia SUD en Michigan, disparó a los fieles con un arma de asalto y prendió fuego a la capilla.

Al menos cuatro personas murieron en la iglesia del tranquilo municipio de Grand Blanc. Otras ocho resultaron heridas. Hasta siete personas podrían estar desaparecidas mientras los equipos de búsqueda reanudan una búsqueda desgarradora entre los escombros calcinados de lo que solía ser un remanso de esperanza.

El agresor murió en un tiroteo con la policía. Se desconoce por qué desató un horror multifacético en esta iglesia en particular, a unos 96 kilómetros al noroeste de Detroit. El FBI investiga el ataque como un acto de violencia selectiva, según informaron las autoridades.

“El FBI está ejecutando actualmente múltiples órdenes de allanamiento en las residencias y casas familiares de este perpetrador para tratar de llegar al fondo de por qué cometería tal acto de maldad”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News el lunes por la mañana, citando su conversación anterior con el director del FBI, Kash Patel.

“Basándome en mis conversaciones con el director del FBI, todo lo que saben ahora es que se trataba de un individuo que odiaba a la gente de la fe mormona, y están tratando de entender más sobre esto, cuán premeditado fue, cuánta planificación hubo detrás, si dejó una nota”, dijo, añadiendo que la familia del asesino está cooperando.

La capilla en McCandlish Road, un tranquilo tramo salpicado de casas cerca de un extenso campo de golf y un lago, fue uno de los 324 tiroteos masivos ocurridos este año en Estados Unidos. También es el último lugar de culto devastado por la implacable violencia armada en Estados Unidos: desde una iglesia católica en Minneapolis hasta una sinagoga en Pittsburgh y un templo sij en Wisconsin.

“Se supone que los domingos son un momento de paz, reflexión y adoración”, dijo a Associated Press Timothy Jones, quien pertenece a una congregación SUD a 15 minutos de Grand Blanc.

Pero a raíz de la violencia en los lugares de culto, un tiroteo “parece inevitable”, dijo, “y por eso es aún más trágico”.

“Hubo un gran estallido y las puertas se abrieron de golpe”

Había sido lo que la denominación llama un “domingo de ayuno”, cuando se alienta a los miembros de todo el mundo una vez al mes a renunciar a dos comidas y donar la comida, o el dinero que habrían gastado en comida, a los pobres.

“Este es un domingo en el que se les dice a los miembros de la iglesia que piensen en otras personas, que sean caritativos, que sean amables, que se acerquen y den”, dijo Matthew Bowman, profesor de historia y religión en la Claremont Graduate University.

El ayuno también es común en la iglesia en tiempos de duelo, y aquellos que se dirigían al servicio semanal de las 10 a. m. en Grand Blanc tenían motivos para ello.

Tan solo un día antes, había fallecido el líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días , el presidente Russell M. Nelson .

El domingo por la mañana tarde, los fieles acababan de terminar el Sacramento (la primera mitad del servicio de dos horas, después del cual algunos feligreses se van) cuando se produjo el ataque, dijo una feligresa llamada Paula a WXYZ, afiliada de CNN.

“Oímos un gran estallido”, dijo, “y las puertas se abrieron de golpe”.

Una camioneta de cuatro puertas con dos banderas estadounidenses apoyadas contra la ventana trasera del vehículo se estrelló contra el frente de la capilla.

Jeff Caryl, que vive a una cuadra de la capilla, tomó esta foto de la camioneta del pistolero. Jeff Caryl

El atacante de 40 años, Thomas Jacob Sanford , disparó varias veces con un arma de asalto contra los fieles, dijo más tarde la policía.

Brian, un feligrés, estaba tratando de ayudar a unas señoras mayores a subir a su coche cuando el hombre armado abrió fuego contra su vehículo, dijo a WXYZ.

“Intentábamos reunir a la mayor cantidad de gente posible”, dijo Brian, con la camisa manchada de sangre y la mano derecha envuelta en una gasa. “Vi al tirador salir del edificio y, en ese momento, intenté huir en coche”.

Paula no pudo ver al tirador, dijo, y no sabía si había entrado a la iglesia.

“No sabía si teníamos que bajar porque no veíamos a nadie”, dijo.

Los miembros de la Iglesia y los residentes se reúnen el domingo en el Teatro Trillium al otro lado de la calle del lugar de un tiroteo e incendio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el municipio de Grand Blanc. Emily Elconin/Getty Images

Los feligreses se apresuraron a proteger a los niños, resguardándolos y trasladándolos a un lugar seguro, dijo el domingo el jefe de policía del municipio de Grand Blanc, William Renye.

Cuando las enfermeras en huelga en el cercano Hospital Henry Ford Genesys se enteraron del tiroteo, algunas abandonaron la línea de piquete y corrieron a la iglesia cercana para ayudar a los socorristas, dijo el presidente del Teamsters Local 332, Dan Glass.

“Las vidas humanas importan más que nuestro conflicto laboral”, dijo.

Pero los disparos no eran el único peligro. Se había iniciado un incendio en la casa de reuniones de ladrillo rojo de la iglesia.

“De repente, vi salir humo”, dijo a WXYZ Cindy Walsh, quien se encontraba en su casa cerca de la capilla. “Y entonces empezó a salir gente”.

Continúa la búsqueda exhaustiva de víctimas

Los agentes de policía llegaron al lugar unos 30 segundos después de la primera llamada al 911, dijo Renye. Dos persiguieron al sospechoso y comenzaron un tiroteo.

Ocho minutos después de que llegara la policía, el pistolero fue asesinado en el estacionamiento.

Mientras tanto, el incendio voraz avanzaba rápidamente, envolviendo rápidamente la capilla (con un número desconocido de personas todavía en la iglesia) mientras levantaba enormes columnas de humo espeso y negro.

A medida que se ponía el sol, los equipos todavía estaban revisando los escombros y “trabajando incansablemente para encontrar más cuerpos”, dijo Renye, añadiendo que no podía confirmar el número exacto de personas desaparecidas.

Hasta siete personas podrían estar desaparecidas, dijo a CNN el domingo por la noche una fuente policial familiarizada con la investigación.

Los servicios de emergencia responden el domingo a un tiroteo e incendio en la capilla de Grand Blanc. Bill Pugliano/Getty Images

La construcción de la capilla fue una “pérdida total”

Las autoridades están “tratando de determinar exactamente cuándo y dónde surgió ese incendio y cómo comenzó”, aunque creen que el tirador inició el incendio “deliberadamente”, agregó Renye.

Algunas víctimas estaban “cerca del incendio y no pudieron salir de la iglesia”, dijo el jefe de policía.

La policía cree que Sanford utilizó un acelerante, como gasolina, para prender fuego a la iglesia, dijo James Deir, agente especial a cargo de la división de campo de Detroit de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Caryl, la vecina, tomó esta foto mientras la iglesia ardía. Jeff Caryl

Los técnicos de evidencia fueron a procesar la escena después de que se extinguió el incendio, y los investigadores dijeron que encontraron “algunos dispositivos explosivos sospechosos”.

“Estoy conmocionado, muy conmocionado”, dijo Walsh. “He visto un cambio en este mundo. Hay tanto odio en este mundo. Simplemente, no lo entiendo”.

La capilla, antaño bañada por la luz del sol y rodeada de vegetación, ahora está irreconocible. El edificio es una pérdida total, dijo Renye.

Montones de escombros han reemplazado los bancos; la acogedora casa de reuniones ha cerrado sus puertas; y el creciente dolor de la Iglesia SUD ha aumentado.

Y la alta aguja blanca, que una vez se alzaba sobre los fieles del Grand Blanc mientras se elevaba hacia el cielo, ha desaparecido.