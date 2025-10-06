Comenzaron conversaciones indirectas entre delegaciones de Israel y Hamás en Egipto para negociar alto el fuego

Se prevé que las conversaciones entre los negociadores duren "unos días", declaró a CNN un funcionario familiarizado con el asunto.

(CNN) – Las conversaciones indirectas entre negociadores israelíes y palestinos comenzaron el lunes por la noche en Egipto para concretar un acuerdo basado en el plan de alto el fuego para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump.

Se espera que las conversaciones duren “unos días”, en presencia de mediadores de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, según declaró a CNN un funcionario con conocimiento del asunto.

Las conversaciones indirectas entre los negociadores israelíes y palestinos comenzaron hace aproximadamente dos horas, mientras las delegaciones trabajan hacia un acuerdo final basado en el plan de alto el fuego de Trump en Gaza, dijo a CNN una fuente de Hamás familiarizada con las negociaciones.

Conversaciones indirectas entre israelíes y palestinos

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner viajaron a Egipto para las negociaciones, dijo un funcionario con conocimiento de las conversaciones.

No está claro si Witkoff y Kushner estarán en Sharm El Sheikh hoy o más tarde en la semana.

Los mediadores intentan pulir los detalles del plan presentado por la administración Trump la semana pasada. El plan de Trump difiere de las rondas de negociaciones anteriores, que exigían un alto el fuego en tres fases en Gaza, según el funcionario.

Según esos planes, Hamás habría liberado rehenes durante varias semanas, mientras Israel llevaba a cabo una retirada en varias etapas del enclave.

Las conversaciones anteriores en las distintas fases provocaron el fracaso de las negociaciones, declaró el funcionario, agregando que “hay un esfuerzo consciente entre los mediadores para evitar ese enfoque esta vez”.

El plan actual exige que Hamás libere a todos los rehenes mientras Israel libera a los prisioneros palestinos y retira sus fuerzas dentro de Gaza hacia las líneas acordadas y de acuerdo a un cronograma acordado.

Aun así, aún quedan muchos detalles por acordar en los próximos días para que el plan tenga éxito. Los detalles y el cronograma de la retirada de Israel aún no se han acordado, afirmó el funcionario, y aún más complejos son los detalles de la transferencia de la gobernanza en Gaza, así como la formación de la Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) para estabilizar el devastado enclave.

Los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto están entre los países propuestos para desempeñar un papel en la ISF, según el funcionario, aunque “lo que eso significa” todavía está sujeto a negociaciones, agregó el funcionario.

Las negociaciones en Egipto están “diseñadas para abordar los detalles específicos”, dijo el funcionario.