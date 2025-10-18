Comienzan investigación por desaparición de valiosa obra de Picasso en Granada

La pintura "Naturaleza muerta con guitarra", valorada en 600.000 euros, desapareció durante los preparativos para una exposición temporal en el Centro Cultural CajaGranada.

(CNN) – La policía española investiga la desaparición de una obra de Pablo Picasso mientras viajaba hacia una exposición en Granada. La pintura “Naturaleza muerta con guitarra”, un gouache de 1919 de dimensiones reducidas -12,7 centímetros por 9,8 centímetros- y valorado en 600.000 euros, desapareció durante los preparativos para su exhibición en el Centro Cultural CajaGranada.

Según el recinto cultural, la obra de un coleccionista privado llegó en una furgoneta de transporte junto con otras piezas. Todo el proceso de descarga y traslado al montacargas ocurrió bajo vigilancia continua. Los paquetes permanecieron bajo custodia durante el fin de semana con supervisión por video, sin detectarse incidentes. Sin embargo, durante el desempaquetado programado para el lunes, el curador y el jefe de exposiciones descubrieron la ausencia del Picasso.

Una desaparición misteriosa

La Fundación CajaGranada informó inmediatamente a las autoridades sobre la extraña desaparición. La policía de Granada confirmó que la obra faltante ya figura en la base de datos internacional de arte robado, aunque precisó que por el momento no activaron la cooperación policial internacional. Las grabaciones de vigilancia no mostraron alteraciones durante el período de custodia, lo que profundiza el misterio sobre el momento exacto de la desaparición.

Este caso recuerda otros robos de obras de Picasso, cuyo valor en el mercado del arte alcanza cifras millonarias. Solo en 2019, recuperaron “Retrato de Dora Maar” valorado en 28 millones de dólares, dos décadas después de su robo en el yate de un jeque saudí.