Así es el “lifting” láser de la Columna de Marco Aurelio: Recuperó escenas de guerra talladas hace 1.840 años en Italia

Frente al Palazzo Chigi, la Columna de Marco Aurelio vuelve al centro de la conversación patrimonial: su friso de 23 vueltas narra campañas militares del Imperio y hoy está siendo releído gracias a un proceso de restauración con láser que mejora resultados y tiempos frente a métodos tradicionales.

(Roma) — Escenas vívidas de decapitaciones en el campo de batalla y de prisioneras arrastradas del pelo, talladas en el mármol de 1.840 años de antigüedad de la Columna de Marco Aurelio —que se eleva sobre el centro de Roma— están volviendo a quedar nítidas gracias a una restauración con láser de US$2,3 millones.

Un equipo de 18 restauradores especialistas está utilizando láseres portátiles de pulsos cortos y envolturas químicas para eliminar siglos de suciedad acumulada en el monumento, de unos 30 metros de altura. La columna fue construida entre el año 180 d.C., cuando murió el emperador filósofo romano Marco Aurelio, y el año 193 d.C.

Según la restauradora principal, Marta Baumgartner, el proyecto marca el uso más amplio de tecnología láser que se haya realizado hasta ahora en un monumento antiguo, y la decisión se tomó a pesar del costo.

“El láser es una herramienta que está dando resultados excelentes en trabajos de restauración, y la elección que hicimos fue usarlo en todo el friso exterior, la banda decorativa, de la columna”, dijo Baumgartner a periodistas que tuvieron un acceso poco común a los 16 niveles de andamios que rodean el monumento.

“Cuesta más que los métodos tradicionales”, añadió. Pero es “un método que entrega mejores resultados de restauración, incluso en términos de tiempo”.

También señaló que la tecnología ayuda a preservar la integridad del monumento. “Pero, sobre todo, garantiza el respeto por el material, el mármol mismo. Ha garantizado plenamente el respeto por el material y por las pátinas, que son evidencia del envejecimiento natural de la piedra”.

Escenas de intervención divina

Los restauradores están eliminando extensos depósitos negros y grises, rellenando grietas, reparando fracturas y abordando la erosión del mármol causada por décadas de exposición al smog, la lluvia y el viento. También han detectado que materiales inadecuados usados en restauraciones del siglo XIX comprometieron el frágil mármol de Carrara. Esos materiales ahora están siendo retirados.

La columna es uno de los pocos monumentos bélicos de época romana que todavía se mantienen en su ubicación original.

Está situada frente al Palazzo Chigi, la residencia oficial del primer ministro de Italia, construido en 1562, lo que enlaza a la Roma antigua con el Estado moderno.

Frisos en espiral que representan las guerras del Imperio Romano bajo Aurelio envuelven el monumento 23 veces, formando un relato continuo desde la base hasta la cima. Moldes de yeso realizados en 1955 se exhiben en el Museo de la Civilización Romana, en la capital italiana, y siguen siendo un recurso importante para los especialistas.

La torre está compuesta por 18 tambores de mármol tallados con más de 2.000 figuras, entre soldados, prisioneros, dioses y animales.

Incluso hay una escena de intervención divina en forma de un diluvio de lluvia. Marco Aurelio aparece repetidamente. Aunque desde el suelo es difícil distinguir las escenas, de cerca resultan impactantes.

En 1589, la estatua original de Marco Aurelio en la parte superior de la columna fue reemplazada por una estatua de bronce de San Pablo.

Una restauración posterior, en la década de 1980, utilizó materiales inadecuados, que hoy están siendo retirados. La plaza alrededor de la columna fue cerrada tras un intento de asesinato en 2013 que tuvo como objetivo a guardias del Palazzo Chigi, y solo reabrió en 2023.

La restauración con láser está programada para завершarse a comienzos de 2026.