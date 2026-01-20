Colombia enviará a Chile un equipo de bomberos especializados para ayudar a combatir los incendios forestales

El presidente Gustavo Petro también ordenó que la jefa de la Dirección Nacional de Bomberos se traslade a Chile junto con el grupo de trabajo.

(EFE) – Este martes, el Gobierno colombiano anunció que enviará a Chile un equipo de bomberos especializados para ayudar a las autoridades en el marco de los incendios forestales en las regiones del Ñuble, La Araucanía y Biobío, en los que han muerto 20 personas.

Así lo informó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en su cuenta de X dijo que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó que la jefa de la Dirección Nacional de Bomberos, capitana Lina María Marín Rodríguez, se traslade a Chile junto con el grupo de trabajo.

Este equipo estará formado por “bomberos altamente capacitados y equipados con todas las herramientas para apoyar a las autoridades en los incendios forestales en ese país”, indicó Benedetti.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la noche del lunes que ascendió a 20 el número de víctimas de los incendios que han consumido unas 20.000 hectáreas solo en la Región del Biobío, la más afectada, en especial la comuna de Penco.

Otros países suramericanos, como Argentina y Uruguay, han ofrecido ayuda a Chile para sofocar los incendios, cuyo combate se ha dificultado por condiciones climáticas adversas como temperaturas extremas y un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle, según las autoridades.