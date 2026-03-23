Tragedia en Colombia: Avión militar se estrella al despegar con decenas de soldados

Hasta ahora no se conoce el número de fallecidos por el accidente aéreo. El ministro de Defensa del país, Pedro Sánchez, envió condolencias a las familias de los afectados.

(CNN)— Un avión de transporte militar colombiano que llevaba a decenas de soldados se estrelló al despegar en el sur del país, informó el lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

“Las unidades militares ya están en el lugar. Sin embargo, el número de víctimas y las causas del accidente aún no se han determinado con precisión“, señaló el ministro en X.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

El accidente involucró a un avión C-130 Hércules y ocurrió en Puerto Leguízamo, un municipio en el departamento de Putumayo, fronterizo con Perú.

“Decenas” de tropas estaban siendo transportadas en el vuelo, indicó la Defensoría del Pueblo.

Sánchez ha enviado sus condolencias a las familias de los afectados.

El presidente Gustavo Petro dijo que espera que no haya víctimas fatales por el accidente, el cual afirmó que “nunca debió haber ocurrido”. Lamentó la falta de modernización de las fuerzas armadas, la cual atribuyó a “dificultades burocráticas“.