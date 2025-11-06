Siguen los efectos del cierre del gobierno de Estados Unidos: Se reducirían vuelos en 40 aeropuertos

Se prevé que esta situación podría afectar a 3.500 y 4.000 vuelos diarios en Estados Unidos, aunque hasta el momento solo se ha hablado sobre viajes nacionales.

El cierre del Gobierno ha tenido serios efectos en Estados Unidos. Y es que las autoridades han advertido sobre una posible cancelación de vuelos.

El secretario de transportes, Sean Duffy, señaló ayer que el país norteamericano podría reducir vuelos en 40 aeropuertos a partir de este viernes.

En total, se trataría de una reducción de hasta un 10% de los vuelos, aunque sería con una aplicación gradual para que el impacto no sea tan severo.

Se prevé que este viernes la reducción sea de 4%, de 5% el sábado y 10% a partir de la próxima semana.

En esa línea, se calcula que esta situación podría afectar a 3.500 y 4.000 vuelos diarios en Estados Unidos si es que efectivamente se aplican las reducciones.

Hasta el momento se ha hablado solamente de vuelos nacionales. De todos modos, estos efectos han provocado molestia en pasajeros, debido a los retrasos y cancelaciones de viajes durante las últimas semanas.

Cabe recordar que el cierre del Gobierno comenzó en octubre y ya superó el récord anterior de 2018.

En esa oportunidad, comenzó desde finales de 2018 y se extendió hasta mediados de enero de 2019, también durante el mandato de Donald Trump.

De todos modos, existe preocupación por cuánto tiempo más se extenderá el cierre, ya que el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo.