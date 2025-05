Chris Brown es arrestado en Reino Unido por ataque a productor en club de Londres ocurrido en 2023

El artista fue detenido en Manchester por su presunta implicancia en un violento ataque ocurrido en un club nocturno de Londres en 2023, donde un productor musical habría sufrido heridas graves tras ser golpeado con una botella.

El cantante estadounidense Chris Brown fue detenido en las últimas horas por su presunta participación en un violento incidente ocurrido en Londres en febrero de 2023, donde un productor musical habría resultado gravemente herido.

Según informaron medios británicos, el arresto se produjo durante la madrugada de este jueves en el exclusivo hotel The Lowry, en la ciudad de Manchester.

La Policía Metropolitana confirmó que el artista fue aprehendido “bajo sospecha de causar lesiones corporales graves”, en el marco de una investigación en curso.

El hecho que motivó su detención se remonta a una noche en el club Tape, un local nocturno del centro de Londres, donde Brown se habría enfrascado en una disputa con el productor Abe Diaw.

De acuerdo con los antecedentes que maneja la policía, el cantante presuntamente atacó a Diaw con una botella en al menos dos ocasiones y luego continuó golpeándolo una vez que la víctima cayó al suelo.

Hasta el momento, no se han entregado mayores antecedentes sobre su situación judicial, ya que el intérprete de Under the Influence permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.