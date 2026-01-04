Mundo Venezuela

China exige a EE.UU. liberar a Nicolás Maduro y acusa violación del derecho internacional

Por CNN Chile

04.01.2026 / 08:49

El gobierno chino expresó su “grave preocupación” por la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, pidió su liberación inmediata y advirtió una escalada de tensión internacional tras la operación estadounidense.

El gobierno de China exigió este domingo a Estados Unidos la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de que Washington confirmara su captura y traslado fuera de Venezuela tras una operación militar.

Desde Pekín manifestaron su “grave preocupación” por lo ocurrido y cuestionaron que Estados Unidos “se haya apoderado por la fuerza” del mandatario venezolano, calificando el hecho como una escalada de tensión a nivel internacional.

A través de un comunicado oficial publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el país asiático sostuvo que las acciones de Estados Unidos “violan claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”.

La Cancillería china afirmó además que la captura de Maduro y Flores contradice “los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” y menoscaba la soberanía de Venezuela.

En el mismo comunicado, China instó a Estados Unidos a “garantizar la seguridad personal” de Nicolás Maduro y de su esposa, además de exigir su liberación inmediata.

Asimismo, llamó a Washington a “dejar de socavar al Gobierno venezolano” y a resolver la situación por la vía diplomática, sin anunciar medidas adicionales ni eventuales represalias.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha respondido públicamente a la declaración del gobierno chino, mientras el escenario internacional continúa en desarrollo.

