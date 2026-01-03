China condena ataque de Estados Unidos a Venezuela y lo califica como “descarado uso de la fuerza contra un país soberano”

China se refirió al ataque militar de Estados Unidos en Venezuela que desencadenó la captura de Nicolás Maduro.

El Gobierno de China condenó la intervención militar y captura de Nicolás Maduro realizado por Estados Unidos.

A través de un comunicado, China expresó su “profunda sorpresa y fuerte condena ante el descarado uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un país soberano y el ataque a un presidente nacional“.

“Este acto de hegemonía por parte de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe“, advirtieron en la misiva.

Finalmente, instaron a Washington a cesar lo que describieron como violaciones a la soberanía de otros países y a actuar conforme a las normas internacionales.