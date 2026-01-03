Mundo Venezuela

China condena ataque de Estados Unidos a Venezuela y lo califica como “descarado uso de la fuerza contra un país soberano”

Por CNN Chile

03.01.2026 / 13:10

China se refirió al ataque militar de Estados Unidos en Venezuela que desencadenó la captura de Nicolás Maduro.

El Gobierno de China condenó la intervención militar y captura de Nicolás Maduro realizado por Estados Unidos.

A través de un comunicado, China expresó su “profunda sorpresa y fuerte condena ante el descarado uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un país soberano y el ataque a un presidente nacional“.

Este acto de hegemonía por parte de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe“, advirtieron en la misiva.

Finalmente, instaron a Washington a cesar lo que describieron como violaciones a la soberanía de otros países y a actuar conforme a las normas internacionales.

 

