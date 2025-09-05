China impone aranceles a productos europeos en represalia por gravámenes a autos eléctricos

El Ministerio de Comercio del gigante asiático anunció la aplicación de tasas temporales a una serie de productos porcinos y derivados de la Unión Europea. La medida llega en medio de una escalada de tensiones comerciales y responde a los gravámenes impuestos por Bruselas.

(Con información de EFE) – El Ministerio de Comercio de China anunció la imposición de aranceles temporales a una gama de productos porcinos y sus derivados importados desde la Unión Europea (UE).

La medida, que entrará en vigor este miércoles, se enmarca en una investigación por presunto ‘dumping’ o competencia desleal, y es vista como una represalia directa a las recientes tasas comunitarias aplicadas a los vehículos eléctricos chinos.

Los gravámenes serán de hasta un 62,4% para las compañías que no cooperen en la investigación. Para aquellas que sí lo hagan, el arancel será de un 20%, con porcentajes específicos para empresas seleccionadas como la española Litera Meat (15,6%) y la holandesa Vion (32,7%).

Diversas firmas españolas, un importante proveedor de carne de cerdo para China, figuran entre las afectadas.

La investigación del ministerio chino se centra en productos como la carne de cerdo y la casquería, tanto refrigerada como congelada. Sin embargo, se ha especificado que el jamón ibérico, un producto emblemático de la gastronomía española, queda excluido de estas medidas.

La UE, que en 2020 llegó a exportar a China el 55% de su producción porcina, ha visto cómo esa cifra descendía a un 30% en 2023.

Según la patronal porcina Interporc, España exportó a China en 2024 un total de 540.000 toneladas de productos porcinos, valoradas en 1.097 millones de euros.

Esta cifra representó cerca del 20% del volumen total de exportaciones del sector. Este tipo de medidas de represalia comercial han ido en aumento, con Pekín abriendo también investigaciones contra el brandy y los lácteos europeos.

Diálogo o escalada de tensiones

La disputa comercial se produce en un contexto de fricciones crecientes, aunque en los últimos meses se ha observado un relativo acercamiento entre Pekín y Bruselas. Un portavoz del Ministerio de Comercio de China defendió la “prudencia y contención” de su país en el uso de represalias comerciales, señalando que la UE ha iniciado más investigaciones que China en el último año.

“China se opone al abuso de represalias comerciales y sigue dispuesta a trabajar con la UE para resolver las fricciones comerciales a través del diálogo y las consultas, y proteger así de manera conjunta los intereses generales de la cooperación económica y comercial China-UE”, agregó el vocero, dejando la puerta abierta a una solución diplomática.