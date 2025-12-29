China anuncia ejercicios militares por aire, mar y tierra en torno a Taiwán

El Gobierno de Taiwán condenó los ejercicios, acusando a China de “intimidación militar”, mientras que su Ministerio de Defensa dijo que estaba “totalmente en alerta” y que “tomaría medidas concretas para defender los valores de la democracia y la libertad”.

(CNN) — China anunció este lunes la movilización de unidades del Ejército, la Armada, la Aviación y de cohetes en torno a Taiwán en importantes ejercicios militares para poner a prueba su preparación para el combate y enviar una “seria advertencia” contra cualquier intento de independencia taiwanesa.

Los ejercicios —denominados “Misión de Justicia 2025”— pondrán a prueba la preparación para el combate y la “bloqueo y control de puertos clave y áreas críticas” a partir de este lunes, según informó el Comando del Teatro Oriental de China. Las actividades con fuego real se llevarán a cabo este martes en cinco zonas marítimas y aéreas que rodean la isla, de acuerdo con la información difundida por el comando.

El Gobierno de Taiwán condenó los ejercicios, acusando a China de “intimidación militar”, mientras que su Ministerio de Defensa dijo que estaba “totalmente en alerta” y que “tomaría medidas concretas para defender los valores de la democracia y la libertad”.

En los últimos años, Beijing ha intensificado su intimidación militar sobre la isla —considerada desde hace tiempo un posible punto de conflicto en una región fracturada—, incluso simulando bloqueos. Analistas señalan que, según los anuncios militares, los últimos ejercicios podrían estar más explícitamente dirigidos a practicar cómo negar el acceso militar extranjero a la zona.

Los ejercicios anunciados este lunes se centrarán en entrenar ataques de precisión, preparación para el combate y el “bloqueo y control sistémico” y la “disuasión fuera de la cadena de islas”, según Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental, en una aparente referencia a una línea estratégica considerada clave en cualquier posible conflicto militar regional.

La Guardia Costera de China también informó que estaba iniciando patrullas en aguas alrededor de Taiwán. Hasta las 3:00 p.m. hora local de este lunes, se habían detectado 14 buques de guerra del Ejército Popular de Liberación y 14 embarcaciones de la Guardia Costera china alrededor de Taiwán y sus islas periféricas, según el teniente general Hsieh Jih-sheng, subjefe del Estado Mayor de Inteligencia del ministerio de defensa de Taiwán.

Además, se detectó un “grupo de ataque de asalto anfibio” compuesto por cuatro barcos en las aguas del sureste de Taiwán, dijo Hsieh, y se detectaron 89 aviones de guerra en los cielos alrededor de Taiwán.

La demostración militar también parece seguir un patrón que Beijing ha utilizado en el pasado: lanzar grandes ejercicios en momentos sensibles para expresar su descontento.

Washington y Taipéi anunciaron a principios de este mes lo que podría convertirse en una de las mayores ventas militares de Estados Unidos a la isla, y la presidenta de Taiwán está impulsando la aprobación de un histórico presupuesto especial de defensa, desarrollos que han irritado a Beijing.

Mientras tanto, China y Japón han estado enfrascados en una disputa diplomática de varias semanas por comentarios que hizo el primer ministro de Japón sobre Taiwán.

“Acciones colusorias”

El Partido Comunista gobernante de China reclama la democracia autónoma de Taiwán como su propio territorio, a pesar de nunca haberla controlado, y ha prometido tomar el control de la isla, por la fuerza si es necesario.

“Este ejercicio sirve como una seria advertencia a las fuerzas separatistas de la ‘independencia de Taiwán’ y a las fuerzas externas de injerencia”, dijo Shi, el portavoz del comando, utilizando lo que parecía ser una referencia velada a Estados Unidos y sus aliados. “(Es) una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía nacional y mantener la unidad nacional”.

Otras voces citadas en los medios estatales chinos fueron más explícitas. En una entrevista publicada en una red social de CCTV, el analista militar Fu Nan señaló el acuerdo de armas entre Estados Unidos y Taiwán cuando se le preguntó por qué los ejercicios se realizaban en este momento, calificándolo como una “escalada” de “acciones colusorias”.

En un comunicado, la portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, dijo que los ejercicios “socavan abiertamente la seguridad y la estabilidad del statu quo en el estrecho de Taiwán y la región del Indo-Pacífico” y “desafían abiertamente las leyes y el orden internacionales”.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, defiende la soberanía de Taiwán, pero no ha pedido formalmente la independencia. Ha prometido mantener el statu quo.

Acuerdo de armas de EE.UU.

El histórico acuerdo de armas de US$ 11.100 millones entre Estados Unidos y Taiwán incluye sistemas de cohetes HIMARS, misiles antitanque y antiblindaje, drones merodeadores, obuses y software militar.

Washington reconoce a la República Popular China como el único Gobierno legítimo de China, pero mantiene estrechos lazos no oficiales con Taipéi, que se han fortalecido en los últimos años. Por ley, está obligado a proporcionar a la isla los medios para defenderse y le suministra armamento defensivo.

Beijing criticó duramente el reciente acuerdo de armas anunciado entre ambos, y su Ministerio de Relaciones Exteriores dijo a principios de este mes que la medida “viola la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de China” y “socava la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”.

Cuando se le preguntó si los ejercicios eran en respuesta al acuerdo de armas entre EE.UU. y Taiwán, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China hizo referencia este lunes al partido gobernante de Taiwán y dijo que los ejercicios eran “un severo castigo para las fuerzas separatistas que buscan la independencia por la fuerza”.

“Su intento de buscar la independencia a través de Estados Unidos, incluso a costa de convertir a Taiwán en un polvorín, expone plenamente su naturaleza perversa como perturbadores de la paz, alborotadores e instigadores de guerra. Las fuerzas externas que usan a Taiwán para restringir a China y armar a Taiwán solo envalentonarán la arrogancia de las fuerzas proindependencia y empujarán el Estrecho de Taiwán a un estado peligroso de guerra”, añadió el portavoz, Lin Jian.

Beijing considera a Taiwán como la principal “línea roja” en las relaciones entre EE.UU. y China, y los funcionarios chinos han condenado durante mucho tiempo la relación no oficial entre Taipéi y Washington.

Taiwán ha estado aumentando sus compras militares en los últimos años a medida que enfrenta una presión creciente de Beijing, con aviones y barcos chinos presentes casi a diario alrededor de Taiwán, así como ejercicios regulares a gran escala en las aguas circundantes y sobre ellas.

Sin embargo, se espera que partes del último acuerdo se paguen como parte de un histórico presupuesto especial de defensa de US$ 40.000 millones que el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, propuso a finales de noviembre. Ha tenido dificultades para obtener la aprobación en la legislatura taiwanesa, controlada por la oposición, que está sumida en un estancamiento conflictivo.

Las fricciones regionales en torno a Taiwán también se han intensificado en las últimas semanas, ya que Beijing ha desatado una campaña de presión diplomática y económica sobre Japón, aliado de EE.UU., después de que su primera ministra, Sanae Takaichi, sugiriera que su país podría responder militarmente si China intentara tomar el control de Taiwán por la fuerza.

El anuncio de los últimos ejercicios militares ha estado acompañado por la habitual difusión de propaganda nacionalista dirigida al público interno chino, incluido un cartel que muestra flechas ardientes cayendo sobre la isla con el título “Flecha de la Justicia, Control y Negación”.

Otro video generado por IA titulado “Operaciones conjuntas para frustrar los intentos de ‘independencia de Taiwán’” mostró imágenes de perros robot amenazantes y robots humanoides armados, así como aviones y barcos aparentemente acercándose a Taiwán.

“Negar la intervención”

Los ejercicios de China alrededor de Taiwán han aumentado en complejidad y alcance en los últimos años, y los analistas señalan el mayor énfasis en la simulación de bloqueos, sugiriendo que Beijing podría estar buscando difuminar la línea entre ejercicios y actividades de preparación para un ataque.

Los últimos ejercicios parecen seguir una estrategia de cerco similar. Un aviso publicado por la Administración de Seguridad Marítima de China, dependiente de su Ministerio de Transporte, enumeró siete zonas para ejercicios militares, incluidos ejercicios con fuego real, que se llevarán a cabo este martes. Cinco de esas zonas son las mismas que anunció el Ejército Popular de Liberación.

Si bien esas zonas pueden abarcar tanto ejercicios militares como de aplicación de la ley, en conjunto parecen equivaler a un “bloqueo de facto” dentro del Estrecho de Taiwán, según K. Tristan Tang, investigador asociado de Secure Taiwan Associate Corporation, un centro de estudios con sede en Taipéi.

Eso cubriría “casi todas las rutas marítimas” entre Taiwán y sus islas periféricas estratégicamente importantes, Kinmen y Matsu, cerca del continente, dijo Tang a CNN.

Mientras los analistas esperaban más detalles sobre las operaciones, varios observadores en Taiwán señalaron lo que parecían ser señales de un mayor enfoque en negar el acceso externo a las aguas alrededor de Taiwán en el lenguaje utilizado por el EPL al anunciar los ejercicios.

“El EPL busca negar la intervención de fuerzas militares extranjeras en conflictos alrededor de Taiwán y mantenerlas fuera”, dijo Chieh Chung, investigador asociado del Instituto de Investigación de Defensa Nacional y Seguridad de Taiwán (INDSR), a CNN. “Beijing es muy explícito sobre ese objetivo en este ejercicio”.

Un cartel de propaganda publicado por el EPL este lunes, que muestra un enorme escudo con la Gran Muralla China, parecía sugerir lo mismo. Se compartió en la plataforma de redes sociales Weibo con el pie de foto: “Toda intervención externa perecerá ante el escudo”.

No estaba claro de inmediato cuánto duraría la demostración de fuerza. El Comando Oriental de China dijo que las fuerzas navales y aéreas realizarían patrullas de preparación para el combate a partir del 29 de diciembre, y el comando publicó un aviso anunciando el cierre de zonas marítimas y aéreas alrededor de Taiwán para ejercicios con fuego real durante el día el 30 de diciembre.

Con información de Fred He, de CNN.