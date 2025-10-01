Chile asume la presidencia del Consejo Permanente de la OEA: Estas serán sus funciones

"Nuestro país asume con responsabilidad y compromiso este rol de liderazgo", señalaron desde la Cancillería.

A partir de este 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2025, Chile ejercerá la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el principal órgano de concertación política de la organización luego de la Asamblea General.

La noticia fue confirmada por la Cancillería chilena, que indicó que “en un contexto internacional caracterizado por crecientes desafíos al sistema multilateral y al orden internacional basado en reglas, así como por amenazas a la seguridad, la democracia y los derechos humanos en las Américas, nuestro país asume con responsabilidad y compromiso este rol de liderazgo”.

Durante su presidencia, Chile tendrá diferentes funciones, como la promoción de un diálogo “abierto y constructivo orientado a generar consensos y a fortalecer el multilateralismo regional.”

Con ese objetivo, “se impulsarán debates en torno a tres prioridades fundamentales: gestión responsable de los recursos de la OEA, condición

esencial para garantizar la sostenibilidad institucional y la eficacia de sus mandatos; defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos, y atención prioritaria a la crisis multidimensional en Haití”.

“La presidencia de Chile será una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el multilateralismo efectivo, el respeto a los derechos fundamentales y la búsqueda de soluciones colectivas a los desafíos que enfrenta la región”, afirmó la Cancillería.