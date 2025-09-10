Confirman que un sospechoso por el homicidio de Charlie Kirk está detenido

Las autoridades creen que el ataque habría sido cometido por un "lobo solitario" y que estaba planificado realizarse de la manera en que terminó ocurriendo.

(CNN) – Un sospechoso del tiroteo y asesinato del activista conservador Charlie Kirk está ahora bajo custodia, anunció el director del FBI, Kash Patel.

El sujeto del terrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Gracias a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración con el @fbi”, escribió Patel en una publicación en X.

Las autoridades creen que el tiroteo fue un ataque dirigido

El tirador involucrado en el incidente de hoy disparó un tiro a una persona, según el Comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.

Las autoridades creen que se trató de “un ataque dirigido contra un individuo”.

Autoridades entrevistan a una persona de interés

La policía está entrevistando actualmente a una persona de interés bajo custodia, según el gobernador de Utah, Spencer Cox.

En una conferencia de prensa, dijo que las autoridades están “buscando activamente a cualquiera que tenga cualquier información posible relacionada con el tiroteo”.

La persona de interés actual no es la misma persona que, según Beau Mason, el Comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, fue detenida brevemente esta tarde. Esta persona fue puesta en libertad posteriormente porque no era la “persona de interés exacta”.

Una persona de interés está bajo custodia tras la muerte a tiros del activista conservador Charlie Kirk, dijo el miércoles el gobernador de Utah, Spencer Cox.

“La investigación está en curso, pero quiero dejarle meridianamente claro desde ahora a quien haya hecho esto: lo encontraremos, lo juzgaremos y lo haremos responsable con todo el peso de la ley”, dijo Cox.

La persona de interés está siendo entrevistada actualmente, dijeron funcionarios en una conferencia de prensa hoy.