Caso Epstein: Hillary Clinton acusa a la administración Trump de “encubrimiento continuo” en gestión de documentos

La exsecretaria de Estado dijo que ella y su marido, el expresidente estadounidense Bill Clinton “no tienen nada que ocultar”. En esa misma línea, afirmó que el escrutinio hacia ambos se utiliza para “desviar la atención” del presidente Donald Trump.

(CNN) — La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton ha acusado a la administración de Donald Trump de “encubrimiento continuo” por la forma en que ha gestionado la publicación de millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

“Lo están haciendo lentamente, están censurando los nombres de los hombres que aparecen en él, están obstaculizando las solicitudes legítimas de los miembros del Congreso”, declaró Clinton a la BBC en la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada en Berlín.

El fiscal general adjunto Todd Blanche ha defendido en repetidas ocasiones la gestión de los expedientes por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, afirmando que el departamento está “comprometido con la transparencia” y “no oculta nada”.

El último lote de documentos publicados por el Departamento de Justicia contenía varias referencias a Bill Clinton, lo que ofrece nuevos datos sobre las formas, a veces obscenas, en que el personal del expresidente se comunicaba con Epstein y su antigua socia Ghislaine Maxwell.

Hillary Clinton dijo que ella y su marido “no tienen nada que ocultar”. Bill Clinton ha negado repetidamente cualquier irregularidad relacionada con el fallecido delincuente sexual. Documentos filtrados anteriormente revelaron fotos de Bill Clinton junto a Epstein y en un jacuzzi con alguien que un funcionario del Departamento de Justicia describió como una «víctima» del abuso sexual de Epstein.

Los Clinton comparecerán en declaraciones a puerta cerrada en la investigación de la Cámara de Representantes sobre Epstein a finales de este mes, tras aceptar las condiciones impuestas por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, solo cuando la Cámara se disponía a votar para declarar a la pareja en desacato por desobedecer una citación del Congreso.

Sin hacer referencia a esta disputa, Clinton dijo que la pareja “está más que feliz de decir lo que sabemos, que es muy limitado y no tiene nada que ver con su comportamiento o sus delitos”.

“Solo quiero que sea justo, solo quiero que todos reciban el mismo trato. Eso no es así para mi marido y para mí”, añadió, reiterando su deseo de asistir también a las audiencias públicas.

Afirmó que ese escrutinio dirigido hacia ella y su marido estaba siendo utilizado por la administración como una forma de “desviar la atención del presidente (Donald) Trump”.

Trump, quien es mencionado más de 1000 veces en los documentos, finalmente animó a los republicanos a votar a favor de la divulgación de los archivos a finales del año pasado, tras resistirse inicialmente a los esfuerzos por hacerlos públicos. Ha afirmado en repetidas ocasiones que «no tiene nada que ocultar» y ha defendido su gestión de los archivos.

Clinton mencionó el testimonio de la fiscal general Pam Bondi el miércoles como un ejemplo que indica que la administración tiene “algo que ocultar”.

“(Bondi) se negó a responder preguntas, desvió la atención de los asuntos que nos ocupaban y se negó a mirar a los supervivientes”, afirmó Clinton.

Sus comentarios tuvieron un tono similar al de los realizados por el portavoz de su marido en diciembre, quien, al pedir al Departamento de Justicia que hiciera públicos todos los expedientes, afirmó que “negarse a hacerlo confirmará la sospecha generalizada de que las acciones del Departamento de Justicia hasta la fecha no tienen que ver con la transparencia, sino con las insinuaciones”.

El Departamento de Justicia ha sido muy criticado por las víctimas de Epstein y los miembros del Congreso desde que se publicaron los archivos, debido a las inconsistencias del departamento en la censura de nombres y detalles en los millones de documentos publicados.

Algunos miembros del Congreso que vieron las versiones sin censurar de los documentos afirmaron posteriormente que el departamento estaba protegiendo a hombres poderosos, lo que les llevó a eliminar la censura de otros nombres de los archivos y a enviar al Congreso una lista de “personas políticamente expuestas” el sábado.