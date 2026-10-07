Caso Cerimedo: Policía de Bolivia asegura que frustró entrega de un teléfono móvil al exasesor argentino

(EFE)- La Policía de Bolivia informó este miércoles que frustró la entrega de un teléfono móvil al consultor político argentino Fernando Cerimedo dentro de la cárcel de máxima seguridad de La Paz donde cumple prisión preventiva por dos casos en su contra, uno por supuesta tentativa de feminicidio y otro por enriquecimiento ilícito.

El sospechoso de la entrega frustrada es un recluso que se dedica a la venta de comida en la cárcel de Chonchocoro, explicó a los medios el director de ese penal, Édgar Espinoza.

“Se ha secuestrado un aparato móvil y se han establecido los mecanismos necesarios para el proceso disciplinario” contra el privado de libertad involucrado, dijo el funcionario.

El teléfono fue confiscado en medio de una rutina de revisión diaria a las personas del entorno de Cerimedo y en la celda que ocupa el argentino, señaló Espinoza.

“La información que tenemos es que esta persona ingresaba la comida para el señor Cerimedo y, entonces, a fin de evitar que ocurra o que se facilite eso, se ha podido hacer esta requisa preventiva“, explicó.

Cerimedo está encarcelado preventivamente en Bolivia desde agosto, tras un ataque armado perpetrado por desconocidos contra su expareja, la consultora política Nadia Beller.

Por este caso, el argentino está acusado de tentativa de feminicidio, como supuesto autor intelectual del ataque, y también afronta otros procesos por supuesta violencia familiar y doméstica contra Beller y por presunto enriquecimiento ilícito.

El argentino cumplió inicialmente la detención preventiva en la prisión de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, pero en septiembre la Justicia ordenó su traslado a Chonchocoro, dentro de la causa por enriquecimiento ilícito.

Medios locales informaron este miércoles que un tribunal ordenó que Cerimedo retorne a Palmasola, en respuesta a una apelación presentada por su defensa.

Al respecto, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, Aldrin Cordero, dijo que por ahora no recibió ninguna notificación sobre un eventual traslado de Cerimedo y que cuando le llegue, “se determinará si corresponde o no”.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el presidente Rodrigo Paz, por una supuesta influencia que el argentino ejerció en el Gobierno, según aseguran sus detractores.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.