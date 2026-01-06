Mundo estados unidos

Con información de CNN

La Casa Blanca “discute una gama de opciones” para adquirir Groenlandia: No descarta uso de fuerza militar

Por Kit Maher, CNN

06.01.2026 / 18:40

El Presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica.

(CNN) – La Casa Blanca dijo el martes que está “discutiendo una gama de opciones” para adquirir Groenlandia, señalando que utilizar el ejército estadounidense no está descartado.

El Presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, recurrir a las Fuerzas Armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del Comandante en Jefe, declaró a CNN la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El lunes, el alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, le dijo a Jake Tapper, de CNN que nadie lucharía militarmente contra Estados Unidos “por el futuro de Groenlandia”.

