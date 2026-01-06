La Casa Blanca “discute una gama de opciones” para adquirir Groenlandia: No descarta uso de fuerza militar

El Presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica.

(CNN) – La Casa Blanca dijo el martes que está “discutiendo una gama de opciones” para adquirir Groenlandia, señalando que utilizar el ejército estadounidense no está descartado.

El Presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica.

El Presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, recurrir a las Fuerzas Armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del Comandante en Jefe, declaró a CNN la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El lunes, el alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, le dijo a Jake Tapper, de CNN que nadie lucharía militarmente contra Estados Unidos “por el futuro de Groenlandia”.