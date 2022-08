(CNN Español) — Los distritos escolares de Texas han comenzado a recibir carteles donados y copias enmarcadas del lema nacional, “In God We Trust” (“En Dios Confiamos”), que ahora deberán exhibir de acuerdo con una nueva ley estatal.

La ley dice que una escuela primaria o secundaria pública o una institución de educación superior “debe” exhibir un cartel duradero o una copia enmarcada del lema en un “lugar visible” en cada edificio si el cartel o la copia enmarcada es “donado para exhibirlo en la escuela o institución” o “adquirido de donaciones privadas y puesto a disposición de la escuela o institución”.

El senador estatal Bryan Hughes, coautor republicano de la ley, tuiteó la semana pasada: “El lema nacional, In God We Trust, afirma nuestra confianza colectiva en un Dios soberano”.

Las personas y organizaciones detrás de las donaciones no han perdido tiempo en enviarlas a las escuelas.

El Distrito Escolar Independiente de Carroll en Southlake, un suburbio de Dallas, recibió el lunes carteles enmarcados “In God We Trust” para cada escuela en el distrito de Patriot Mobile, que se describe a sí mismo como “el único proveedor inalámbrico conservador cristiano de Estados Unidos“.

Scott Coburn, director de marketing de la compañía, le dijo a la junta escolar: “Patriot Mobile tiene el honor de donar estos carteles a CISD y estamos muy emocionados de verlos entre todas nuestras escuelas”.

Los carteles se exhibirán en las áreas de entrada principal de cada campus de Carroll ISD, dijo a CNN Brandie Egan, coordinadora de comunicaciones del distrito.

A pesar de que algunos en la comunidad se oponen, incluida la Coalición contra el racismo de Southlake (SARC). “La SARC está preocupada por el precedente que sentará la exhibición de estos carteles en todas las escuelas y el efecto escalofriante que esta intrusión flagrante de la religión en lo que debería ser una institución pública secular tendrá en el alumnado, especialmente en aquellos que no practican la fe cristiana dominante”, dijo el grupo comunitario en un comunicado luego de la donación.

Hughes dijo que le alienta ver a grupos como Patriot Mobile “adelantándose a donar estas impresiones enmarcadas para recordar a las futuras generaciones de tejanos nuestro lema nacional”.

CNN solicitó un comentario de Hughes sobre las críticas de SARC, pero aún no ha recibido respuesta.

Otros distritos escolares en todo el estado también han recibido donaciones de carteles, incluido el Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks en Houston. “Como parte del programa del Lema Nacional, La Rosa Amarilla de Mujeres Republicanas de Texas (TYRTRW, por sus siglas en inglés) está donando generosamente una copia a cada centro educativo en CFISD”, dijo Leslie Francis, superintendente asistente de comunicación.

Keller ISD en las afueras de Fort Worth recibió carteles para todas sus instalaciones donados por un residente individual, según el distrito.

“De conformidad con el Código de Educación de Texas enmendado 1.004, se han colocado en lugares visibles, según lo determinado por los administradores del campus, que es el área de recepción de la oficina principal de la mayoría de nuestros campus”, dijo Keller ISD a CNN.

Otros estados, en los últimos años, también han ordenado la exhibición del lema.