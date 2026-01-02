Cancillería de Bolivia lamenta la muerte de cuatro niñas en incendio en Melipilla durante año nuevo

Las menores tenían 15, 13, 8 y 5 años, siendo todas hijas de una ciudadana boliviana de 36 años, quien resultó con quemaduras.

(EFE) – Este viernes, la Cancillería de Bolivia lamentó el fallecimiento de cuatro niñas bolivianas en un incendio ocurrido en la víspera en la Región Metropolitana e informó que ya activó los protocolos correspondientes para brindar “asistencia y protección consular” a la familia de las menores y de otros compatriotas afectados en el suceso.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Exteriores de Bolivia informó “con profundo pesar” sobre el incendio, ocurrido el jueves en un “cité” o conjunto de viviendas obreras en Melipilla, al suroeste de Santiago, que se saldó con “el fallecimiento de cuatro niñas bolivianas”.

“De acuerdo con los antecedentes preliminares proporcionados por las autoridades chilenas, el siniestro se habría originado presuntamente por una falla eléctrica. En el lugar residían cuatro familias bolivianas”, señaló el ministerio.

Las menores fallecidas tenían 15, 13, 8 y 5 años, todas “hijas de la ciudadana boliviana Lidia Zepita Condocota, de 36 años”, quien resultó con quemaduras y ya recibió atención médica, indica la nota.

Otra mujer boliviana, Maribel Linez Llaveta, y su hija recién nacida también fueron afectadas y “atendidas de urgencia”, mientras que no se tiene reporte de otras personas lesionadas, precisó la Cancillería de Bolivia.

“Desde que se tomó conocimiento del trágico suceso, la Cancillería boliviana, a través del Viceministerio de Gestión Consular y el Consulado General de Bolivia en Chile, activó de manera inmediata los protocolos de asistencia y protección consular, con el objetivo de brindar apoyo oportuno a las personas afectadas”, agregó.

Entre otras acciones, el Consulado boliviano tomó contacto con la Fiscalía de Melipilla y con las redes de apoyo de Zepita, y también colabora con Carabineros, Bomberos y el Servicio Médico Legal dentro de la investigación por el suceso.

Además, gestiona “la documentación necesaria” y brinda apoyo “a la familia en los procesos que se derivan de esta tragedia”, añadió el comunicado.