Canciller de Venezuela repudia la “gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno de EE.UU.”

(CNN) – El canciller de Venezuela, Yvan Gil, rechazó y denunció lo que llamó “una agresión militar perpetrada por el Gobierno de Estados Unidos”, calificándolo como una violación de la soberanía y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”, aseguró en una publicación de Telegram.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido en repetidas ocasiones que su país se está preparando para tomar nuevas medidas contra las presuntas redes de tráfico de drogas en Venezuela y que los ataques terrestres comenzarían “pronto”.