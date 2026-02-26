Cancelan la Copa Mundial de Clavados tras ola de violencia que se vive en Jalisco, México

La decisión fue anunciada por World Aquatics tras una evaluación conjunta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code Jalisco).

La decisión fue anunciada por World Aquatics tras una evaluación, de acuerdo al comunicado que emitieron, conjunta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) Jalisco.

El organismo rector de los deportes acuáticos explicó que las advertencias y limitaciones de viaje impidieron que varios países autorizaran la participación de sus selecciones nacionales. Ante este escenario, la prioridad fue garantizar la seguridad y la plena participación de los atletas, un principio que, señalaron, está por encima de cualquier otro interés deportivo.

La noticia cayó como un balde de agua fría para la organización mexicana, que había trabajado durante meses en la preparación del evento. Sin embargo, World Aquatics agradeció públicamente el esfuerzo y la colaboración de las autoridades locales, dejando abierta la puerta para que Zapopan pueda albergar esta competencia en una futura fecha.

En lo deportivo, la cancelación también tiene efectos directos. La clasificación a la superfinal de la Copa Mundial, programada del 1 al 3 de mayo en Beijing, se definirá únicamente con base en los resultados obtenidos en la etapa de Montreal. Esto modifica el panorama para los clavadistas que esperaban sumar puntos en territorio mexicano rumbo a la definición en China.

Desde la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), su titular, Rommel Pacheco, aseguró que México no fue responsable de la determinación final y que continúan las negociaciones para mantener la competencia en el país.

A través de un mensaje en redes sociales, el dirigente afirmó que se trabaja intensamente para que Jalisco conserve la sede, aunque también se analizan alternativas en otras entidades, como Ciudad de México, Veracruz y Yucatán, con el objetivo de que los clavadistas mexicanos puedan competir en casa.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sostuvo que la cancelación no debe interpretarse como definitiva, sino como un diferimiento. Explicó que se realizan gestiones junto con Conade, el Code y la Secretaría de Gobernación para intentar reprogramar el evento, ya sea en fechas cercanas o en otro mes del calendario.

Entre la incertidumbre y la negociación, la Copa Mundial de Clavados en México entra en pausa mientras autoridades deportivas y gubernamentales buscan una salida que permita que este evento vuelva a tener como escenario el trampolín jalisciense.