Provincia canadiense amenaza con “cortar la electricidad por completo” en Estados Unidos si Trump intensifica la guerra comercial

Aunque esta medida afectará tanto a las familias estadounidenses como a la industria energética canadiense, el primer ministro de Ontario, Doug Fordd, estacó que la responsabilidad de esta escalada recae en el presidente Trump, no en el pueblo estadounidense.

(CNN) – Puede que el presidente Donald Trump haya retrasado la mayoría –aunque no todos– de los aranceles que había impuesto a Canadá y México, pero eso no ha impedido que los vecinos del norte de Estados Unidos respondan con fuerza en represalia.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo en una conferencia de prensa que avanzará con un recargo del 25% a las exportaciones de electricidad a tres estados de Estados Unidos a partir del lunes, advirtiendo que cortará el acceso si Estados Unidos agrega nuevos aranceles a los productos canadienses.

“Si Estados Unidos intensifica la situación, no dudaré en cortar la electricidad por completo”, dijo Ford a los periodistas. “Créanme cuando les digo que no quiero hacerlo, me siento terrible por el pueblo estadounidense, porque no es el pueblo estadounidense el que inició esta guerra comercial. Es una persona, la responsable: el presidente Trump”.

Ford dijo el lunes que el recargo del 25% “costará a las familias y empresas” en Nueva York, Minnesota y Michigan y agregará alrededor de “$100 por mes a las facturas de los estadounidenses trabajadores”.

Pero también perjudicaría a su vez a la industria energética canadiense. Canadá, que depende mucho más de las exportaciones estadounidenses que Estados Unidos de los productos canadienses, corre el riesgo de hundirse en una recesión si la guerra comercial se intensifica. Como dice el refrán: nadie gana en una guerra comercial.

Junto con su amenaza de cortar la electricidad por completo, Ford dijo que podría aumentar el recargo del 25% si aumentan los aranceles estadounidenses. Trump ha amenazado con hacer precisamente eso: el viernes, dijo que impondría aranceles a los productos lácteos y a la madera en Canadá, igualando dólar por dólar los aranceles que Canadá impone a los productos estadounidenses.

Trump también dijo el domingo que los aranceles a Canadá y México podrían aumentar del nivel amenazado del 25% si los países no cumplen sus promesas de ayudar a reducir la cantidad de fentanilo que cruza la frontera hacia Estados Unidos.

La semana pasada, el primer ministro de Ontario afirmó que cortaría el suministro eléctrico a Estados Unidos “con una sonrisa en [su] rostro” si Trump continuaba imponiendo aranceles a las exportaciones canadienses.

Ford, descendiente de una destacada familia política de Ontario, ha aparecido numerosas veces en los canales de noticias por cable de Estados Unidos en las últimas semanas promocionando sus agresivas respuestas a los aranceles de Trump.