Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba desclasificar archivos de Epstein con voto casi unánime

18.11.2025 / 17:12

La medida que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos sobre el caso Epstein avanza al Senado con respaldo bipartidista masivo.

(CNN) – La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó por 427 votos a favor y solo uno en contra una resolución que ordena al Departamento de Justicia publicar todos los archivos de investigación sobre Jeffrey Epstein.

Este abrumador respaldo bipartidista marca un punto de inflexión tras meses de tensiones internas entre republicanos respecto a la transparencia del caso. El único voto contrario correspondió al representante republicano Clay Higgins de Luisiana.

Próximo destino: el Senado

La medida ahora se dirige al Senado, donde los líderes republicanos deberán decidir si la envían a la mesa del presidente Trump.

El mandatario, quien durante meses calificó la investigación como “un engaño demócrata”, cedió ante la presión legislativa y se comprometió a firmar el proyecto si el Congreso lo aprueba. Esta decisión representa un cambio significativo en la estrategia de la Casa Blanca, que inicialmente intentó bloquear la divulgación de documentos.

La publicación de estos archivos podría revelar nuevas conexiones entre el financiero convicto y figuras políticas de alto perfil.

