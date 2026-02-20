Cámara aprueba con cambios la reforma laboral de Milei y el proyecto vuelve al Senado

El proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei fue aprobado en la Cámara por 135 votos a favor y 115 en contra, en medio de manifestaciones en los alrededores del Congreso. Tras la votación, la iniciativa regresará al Senado y se prevé que la sesión se realice el viernes 27 de febrero.

(EFE).- El oficialismo en Argentina logró este viernes el aval de comisiones parlamentarias para volver a debatir la semana próxima, en el pleno del Senado, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

“Ya tenemos el dictamen con las firmas mayoritarias en ambas comisiones”, dijo la titular del bloque oficialista de senadores, Patricia Bullrich, al cerrar una reunión de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta.

Aunque todavía no se hizo la convocatoria formal a una nueva sesión especial en el pleno del Senado, Bullrich dejó ver que el objetivo del oficialismo es que el proyecto de reforma laboral sea debatido el próximo viernes 27.

“El viernes que viene el país va a tener un punto adelante (…). El cambio que está generando en Argentina es para que las relaciones laborales entre empleadores y empleados sea de convivencia y no de conflictividad. Eso es lo que vamos a llevar al recinto del Senado el viernes que viene”, afirmó Bullrich.

El proyecto de reforma laboral fue aprobado por el Senado el 12 de febrero, por 42 votos a favor y 30 en contra, con el apoyo de bloques opositores cercanos al Gobierno y de senadores de provincias cuyos gobernadores, sin ser oficialistas, terminaron dando su respaldo a la iniciativa.

El debate pasó luego a la Cámara de Diputados, donde el proyecto original sufrió una modificación: la eliminación de un artículo sobre la reducción del salario en caso de licencia por enfermedad o accidente que era rechazado por buena parte de la oposición.

El proyecto con esa modificación fue aprobado en la Cámara Baja en la madrugada de este viernes, por 135 votos a favor y 115 en contra, al cabo de una extensa sesión que se inició en la tarde del jueves, en medio de protestas en los alrededores del Congreso y una huelga general por 24 horas convocada por las centrales obreras.

Al haberse modificado el proyecto original, la iniciativa debe regresar al Senado, que puede rechazar el cambio hecho en la Cámara Baja o avalarlo y convertir así definitivamente el proyecto en ley, para su posterior promulgación por parte del Ejecutivo.

En la reunión de comisiones de este viernes, varios senadores opositores -principalmente del peronismo- volvieron a cuestionar la reforma y el tratamiento acelerado de un proyecto que, a su juicio, requería de un debate profundo a la luz de los drásticos cambios que introducirá en las relaciones laborales.

