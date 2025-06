Consumo habitual de café podría ser clave para una vida más larga y sana, según un nuevo estudio

Un estudio presentado en la Sociedad Americana de Nutrición sugiere que las mujeres que consumen entre una y tres tazas diarias de café con cafeína en la mediana edad tendrían mayores probabilidades de llegar a la vejez con buena salud física, mental y cognitiva.

(CNN) — ¿Quieres llegar a una edad avanzada con una mente ágil y un cuerpo sano? Parte de la respuesta podría estar en tu taza de café, según un nuevo estudio.

“Las mujeres que bebían de una a tres tazas de café con cafeína al día entre los 50 y los 60 años tenían más probabilidades de llegar a una edad avanzada sin enfermedades crónicas graves y con una buena salud cognitiva, física y mental”, afirmó la autora principal del estudio, la Dra. Sarah Mahdavi, profesora adjunta de la Facultad de Medicina y del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Toronto.

Los investigadores analizaron datos dietéticos de más de 47.000 mujeres que participaron en el Estudio de Salud de Enfermeras, según la investigación publicada el lunes en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición en Orlando. El estudio se presentó como resumen, pero en los próximos meses se presentará un manuscrito más detallado de la investigación para su revisión por pares, afirmó Mahdavi.

Las mujeres fueron encuestadas en la mediana edad y se les dio seguimiento durante 30 años para comprender sus tasas de muerte y enfermedad.

“En este estudio, descubrimos que el consumo moderado de café con cafeína durante la mediana edad se asociaba con una mayor probabilidad de envejecimiento saludable 30 años después”, afirmó Mahdavi.

No es cualquier bebida con cafeína

Los efectos se encontraron especialmente en el café con cafeína, según la investigación. No se encontró el mismo vínculo para el té o el café descafeinado, y consumir más refrescos con cola u otras bebidas gaseosas con cafeína se asoció con una menor probabilidad de envejecer saludablemente.

“Esto implicaría que el café, en particular, tiene efectos que preservan o promueven la salud”, dijo el Dr. David Kao, titular de la Cátedra Jacqueline Marie Schauble Leaffer en Enfermedades Cardíacas en Mujeres y profesor asociado de medicina en la Escuela de Medicina Anschutz de la Universidad de Colorado, en un correo electrónico. “Al igual que en otros estudios, también parece que han encontrado que el café tiene un beneficio particular sobre otras bebidas con cafeína”.

Dicho esto, la investigación es de alta calidad, añadió Kao, quien no participó en el estudio.

El estudio también es observacional, lo que significa que tiene limitaciones para analizar una relación directa de causa y efecto. La nueva investigación solo puede mostrar que un comportamiento y un resultado tienden a ocurrir juntos con mayor probabilidad.

Los investigadores tomaron eso en cuenta y ajustaron por otros factores que podrían relacionar el consumo de café con un envejecimiento saludable, como el estilo de vida, diferencias demográficas y otras diferencias dietéticas, pero aún es posible que exista otra variable en juego, dijo Mahdavi.

Pero la relación entre el café y el envejecimiento saludable no es sorprendente: es consistente con investigaciones previas, afirmó Kao.

El consumo moderado de café ha sido vinculado anteriormente con menos riesgos de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, agregó.

¿Es hora de empezar a tomar café?

¿Significa esto que deberías adoptar el hábito de tomar café si aún no lo tienes? No necesariamente, dijo Mahdavi.

“El café puede apoyar la longevidad, pero no es una receta universal, especialmente para las mujeres. Los cambios hormonales influyen en cómo se metaboliza la cafeína, por lo que los beneficios dependen del momento, la biología y la salud individual,” dijo en un correo electrónico.

La testosterona inhibe una enzima hepática crucial para descomponer la cafeína, lo que significa que la cafeína puede durar más tiempo en el cuerpo de algunas personas, especialmente aquellas que atraviesan transiciones hormonales como la menopausia o el embarazo, o que usan anticonceptivos orales, dijo Mahdavi.

La mediana edad, el período examinado en este estudio, es una etapa de la vida marcada por cambios hormonales y metabólicos en las mujeres, añadió.

“El consumo moderado de café con cafeína —típicamente de una a tres tazas por día— puede ser parte de una dieta saludable para muchos adultos”, dijo Mahdavi. “Sin embargo, esto no debe tomarse como una recomendación general para que todos comiencen o aumenten el consumo de café con el objetivo de vivir más tiempo”.

Por un lado, los datos no pueden decir si aumentar el consumo de café ayudaría a preservar la salud, dijo Kao.

“En otras palabras, aunque las mujeres que beben 3 tazas de café al día podrían tener un mejor funcionamiento a largo plazo que quienes no toman café, no sabemos si quienes no toman café comenzarán a beber 3 tazas al día, si tendrían un mejor funcionamiento que si permanecieran sin tomar café”, dijo en un correo electrónico.

¿Quién debe controlar su consumo de café?

Los hallazgos sugieren que las personas no necesariamente necesitan reducir su consumo de café en nombre de un envejecimiento saludable, dijo Kao.

“El café es una parte importante y positiva de la vida diaria en muchas culturas alrededor del mundo”, dijo. “Para muchos… saber que una o tres tazas diarias probablemente no son dañinas es una buena noticia”.

Dicho esto, algunas personas sí necesitan controlar su consumo de café, incluidas aquellas con hipertensión, enfermedades cardíacas, ansiedad y trastornos del sueño, dijo el Dr. Lu Qi, presidente distinguido de HCA Regents y profesor en la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical Celia Scott Weatherhead de la Universidad Tulane en Nueva Orleans.

Qi no participó en la investigación, pero estuvo involucrado en otro estudio reciente que mostró que tomar café por la mañana tenía un mejor impacto en la reducción de las tasas de mortalidad que beberlo a lo largo del día.

Aunque el café puede ser un aspecto agradable de una buena salud, no reemplaza otros comportamientos saludables, como comer alimentos nutritivos, hacer ejercicio y dormir bien, agregó Mahdavi.