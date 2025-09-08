Mundo europa

Cae el gobierno en Francia: Primer ministro François Bayrou pierde la moción de confianza y deberá dimitir

08.09.2025 / 14:16

Un total de 364 diputados se pronunciaron contra la confianza, mientras que le dieron respaldo 194.

París, 8 sep (EFE).- El primer ministro francés, François Bayrou, perdió de forma aplastante este lunes la moción de confianza que él mismo había convocado en la Asamblea Nacional y tendrá que dimitir, al igual que su Gobierno, al cabo de sólo nueve meses en el cargo.

Un total de 364 diputados se pronunciaron contra la confianza, mientras que le dieron respaldo 194, lo que obliga a Bayrou a presentar su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, algo que se espera que ocurra el martes. EFE

En desarrollo…

