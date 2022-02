El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se refirió a la ofensiva de Rusia sobre Ucrania y aseguró que “no es solo un ataque contra Ucrania, sino contra la democracia y la libertad en Europa Oriental y en todo el mundo”.

Lee también: Cancillería de Chile por ataque a Ucrania: “Toda solución debe ser a través del diálogo”

El líder británico tildó a Vladímir Putin de “dictador” y sostuvo que “diplomática, política, económica y militarmente, esta horrible y barbárica acción suya debe terminar en fracaso“.

WATCH: My address to the nation on the situation in Ukraine. https://t.co/bLDpcnNaDy

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022