Bolsonaro sufre caída en su celda y rechazan su traslado a un hospital

(EFE) – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufrió heridas leves tras caerse en su celda durante la madrugada de este martes, mientras cumple una condena de 27 años por tramar un golpe de Estado.

Aunque un médico de la Policía Federal lo examinó y no vio necesidad de trasladarlo, Bolsonaro y su médico particular solicitaron hospitalización para realizar exámenes adicionales.

El rechazo judicial y el historial médico

El magistrado del Supremo Alexandre de Moraes rechazó la transferencia, al no encontrar “ninguna necesidad” según el informe oficial, pero pidió a la defensa detallar qué pruebas podrían realizarse dentro del sistema penitenciario.

La esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro, declaró que “tuvo una crisis, se cayó y se golpeó la cabeza con un mueble”. Bolsonaro, quien fue operado cuatro veces la última semana de 2025, sufre episodios de hipo y mareos que atribuye a la puñalada que recibió en 2018.

El Tribunal Supremo ha negado en reiteradas ocasiones sus solicitudes de prisión domiciliaria por motivos humanitarios.