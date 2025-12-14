Benjamín Netanyahu relaciona el ataque en Sídney con el llamado de Australia al establecimiento de un Estado palestino

Según el primer ministro israelí, la apuesta del Gobierno australiano por la solución de los dos Estados —uno israelí y otro palestino— "alienta el odio hacia los judíos".

(EFE) – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, relacionó este domingo el “llamamiento a un Estado palestino” por parte de Australia con el tiroteo masivo en una popular playa de Sídney, donde se celebraba la festividad judía de Janucá, que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos.

Netanyahu aseguró en un comunicado que el pasado 17 de agosto envió una carta a su homólogo australiano, Anthony Albanese, donde le advertía de que su gobierno “promovía y fomentaba el antisemitismo”.

“Su llamamiento a un Estado palestino echa leña al fuego del antisemitismo. Recompensa a los terroristas de Hamás”, recordó hoy el primer ministro israelí haberle trasladado a Albanese hace unos cuatro meses.

Según Netanyahu, la apuesta del Gobierno australiano por la solución de los dos Estados, un israelí y otro palestino, “envalentona a quienes amenazan a los judíos australianos y alienta el odio hacia los judíos“, teniendo como consecuencia, de acuerdo a su visión, el ataque terrorista de las últimas horas.

“No hizo nada para frenar las células cancerosas que crecían dentro de su país. No tomó ninguna medida. Permitió que la enfermedad se propagara y el resultado son los horribles ataques contra los judíos que vimos hoy“, le recriminó Netanyahu a Albanese en el comunicado.

Aunque el primer ministro israelí reconoció que fue “el acto de valentía de quien parece ser un musulmán, al que saludo”, lo que impidió que el tiroteo masivo causara estragos aún más letales.

Las autoridades australianas confirmaron recientemente la muerte de 12 personas, incluido uno de los supuestos atacantes, y casi una treintena de heridos en este suceso ocurrido en la playa de Bondi (Sídney). Además, una segunda persona que podría estar implicada en el tiroteo permanece detenida.

Anteriormente, también informaron de que un supuesto dispositivo explosivo improvisado había sido “localizado” cerca del lugar y el escuadrón antibombas había sido desplegado para continuar investigando la situación.

Aunque no han confirmado si existe relación entre los sucesos, se conoce que en un parque cercano a la playa se estaba celebrando un evento de Janucá, la conocida festividad judía, según pudo constatar EFE con el anuncio en la página de eventos Humanitix.

Por otra parte, y sin una vinculación demasiado clara, Netanyahu también sacó a colación hoy el atentado de ayer en Siria contra dos soldados y un intérprete estadounidenses que, según el mandatario, socavan “la cultura común” de Israel y EE.UU.

“Contra quienes atacan a israelíes, a nuestros soldados, intentan matarlos o herirlos, como ocurrió ayer en Gaza, actuamos. Pasarán el resto de su breve vida angustiados, sabiendo que Israel los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad. Esa es la política estadounidense y es la política de Israel“, culminó Netanyahu parafraseando al secretario de Defensa de EE.UU., Peter Hegseth.