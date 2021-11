Este martes, Barbados reemplazó a la Reina Isabel II como su jefa de Estado y, en su lugar, asumió la primera presidenta del país, Sandra Mason. La isla caribeña ahora es oficialmente una república.

Barbados se independizó el 30 de noviembre de 1966, pero la nación de poco menos de 300 mil habitantes ha mantenido durante mucho tiempo sus vínculos con la monarquía británica.

La investidura de Mason se realizó cerca de la medianoche en la capital, Bridgetown. El estandarte de la reina fue retirado, la presidenta electa fue investida ante el magistrado más alto del país y se izó la bandera presidencial.

Barbados is officially a Parliamentary Republic 🇧🇧

Here are a few highlights from the Ceremony to declare Barbados a Republic and Inauguration of the President of Barbados in National Heroes' Square! #MyBarbados #LoveBarbados #VisitBarbados #CelebratingWhoWeAre pic.twitter.com/Rp4kN0icqO

— Visit Barbados (@Barbados) November 30, 2021