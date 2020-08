(CNN Español) — La Convención Nacional Demócrata publicó extractos de texto de los comentarios del ex presidente Barack Obama, en la tercera noche del evento. Esta ocurre luego que Joe Biden fuera nominado oficialmente como candidato demócrata en el segundo día de convención.

En sus comentarios, Obama ataca directamente al presidente Trump, quien, según él, “no ha mostrado interés en trabajar; no le interesa encontrar puntos en común; no le interesa usar el asombroso poder de su cargo para ayudar a nadie más que a sí mismo y a sus amigos; ningún interés en tratar la presidencia como algo más que un programa de telerrealidad más que puede usar para obtener la atención que anhela”.

“Me senté en la Oficina Oval con los dos hombres que se postulan para presidente. Nunca esperé que mi sucesor aceptara mi visión o continuara con mis políticas. Esperaba, por el bien de nuestro país, que Donald Trump pudiera mostrar cierto interés en tomarse el trabajo en serio, que pudiera llegar a sentir el peso de la oficina y descubrir algo de reverencia por la democracia que había sido puesta a su cuidado”, agregó Obama.

El ex mandatario también señaló que “Donald Trump no ha estado a la altura del cargo porque no puede. Y las consecuencias de ese fracaso son graves. 170.000 estadounidenses muertos. Millones de puestos de trabajo perdidos. Nuestros peores impulsos se desataron, nuestra orgullosa reputación en todo el mundo disminuyó gravemente y nuestra las instituciones democráticas amenazadas como nunca antes”.

“This President and those in power, those who benefit from keeping things the way they are, they are counting on your cynicism,” former Pres. Obama says.

