Avión comercial despegará desde Estados Unidos con destino a Venezuela: Reanudarán vuelos tras casi siete años suspendidos

(CNN) – Un avión comercial de pasajeros despegará de Estados Unidos con destino a Venezuela este jueves por la mañana por primera vez en casi siete años, mientras ambos países continúan restableciendo los lazos económicos tras el derrocamiento del líder autoritario venezolano en enero.

El vuelo inaugural de American Airlines durará poco menos de 3,5 horas. Partirá de Miami con destino a Caracas el jueves a las 10:16 a. m. (hora del este) y aterrizará en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a la 1:36 p. m. (hora local). Está previsto que regrese a Miami esa misma tarde.

American Airlines anunció que sería la primera aerolínea estadounidense en reanudar un servicio diario al país sudamericano, utilizando un avión Embraer 175 de dos clases operado por Envoy, la filial de propiedad absoluta de la aerolínea.

La aerolínea había anunciado su intención de reanudar los vuelos en enero, el mismo día en que el presidente estadounidense Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte que tomara medidas para restablecer el servicio aéreo a Venezuela.

American Airlines, considerada en su momento la mayor aerolínea estadounidense que operaba en Venezuela, suspendió sus servicios en 2019, cuando Estados Unidos prohibió los vuelos de pasajeros y carga con destino a ese país.

Estados Unidos revocó formalmente la prohibición hace dos semanas, después de que el Departamento de Seguridad Nacional determinara que “las condiciones en Venezuela ya no amenazan la seguridad de los pasajeros, las aeronaves y la tripulación”.

Esto ocurrió meses después de que el ejército estadounidense llevara a cabo una incursión mortal en Caracas para capturar y derrocar al presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde entonces, Estados Unidos ha normalizado gradualmente las relaciones diplomáticas y económicas con el gobierno interino de Venezuela, encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro.

Bajo la presión de Estados Unidos, Rodríguez ha promulgado una serie de reformas políticas y económicas, incluida una ley de amnistía que liberó a cientos de presos políticos y una ley de hidrocarburos que facilita la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera del país.

Por su parte, Estados Unidos ha ido suavizando las sanciones impuestas previamente a entidades venezolanas, lo que ha abierto la puerta a una mayor integración en el mercado global y a un aumento de los ingresos en divisas.

La economía venezolana aún lucha por recuperarse de años de mala gestión, pero Rodríguez insiste en que las cosas mejorarán en los próximos meses y afirma que espera más empleos y mayores ingresos.

Según el Instituto de Política Migratoria, a mediados de 2024 se estimaba que había 764.000 migrantes venezolanos viviendo en Estados Unidos.

Liz Rebecca Alarcón, una empresaria venezolano-estadounidense residente en el área de Miami y fundadora del medio de comunicación Project Pulso, celebró la reanudación de los vuelos.

“Todo aquello que acerque a la diáspora a la gente de Venezuela es una buena noticia”, afirmó. “Espero que los vuelos de American Airlines tengan precios justos y que estos cambios formen parte de la transición a la democracia que todos deseamos”.

Transición democrática en Venezuela

En enero , Estados Unidos presentó a Venezuela un plan de tres fases para garantizar la estabilización, la recuperación y una transición democrática en el país.

Sin embargo, el gobierno interino de Venezuela ha dado pocas señales de que vaya a ceder el poder o convocar nuevas elecciones. “Las elecciones se celebrarán cuando sea, y ese día las fuerzas revolucionarias estarán preparadas para ganar, como siempre lo hemos hecho”, declaró a principios de este mes el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

La oposición venezolana ha declarado que estará preparada para ese momento. El martes, la líder opositora y premio Nobel María Corina Machado anunció en el programa “Piers Morgan Uncensored” su intención de postularse a la presidencia si se celebraran elecciones.

“Por supuesto que me ofreceré… para que el pueblo venezolano pueda elegir libremente lo que quiera”, dijo.

En los últimos meses, Machado ha mantenido conversaciones directas con líderes mundiales, incluido Trump, para ganarse su favor y recabar apoyo.